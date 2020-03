Corse, Portugal, New-York : le Top 10 des guides de voyages 2019

Sur les destinations, peu de changement par rapport aux années précédentes.



Corse, Portugal, Italie et Espagne tiennent toujours le haut du pavé. Pour autant, le marché des guides touristiques connaît un léger recul en 2019, à -2,8% en valeur.



A noter les remontées au classement des guides sur New-York. La destination semble profiter de la guerre des tarifs qui se joue ces derniers mois sur les liaisons aériennes. Une guerre qui devrait s’intensifier puisque, à partir du 10 juin 2020, une dizaine de compagnies aériennes voleront entre Paris et New York avec les arrivées de French bee et de Corsair.