Costa Croisières lance sa nouvelle campagne de communication "Believers"

Costa inaugure sa nouvelle plateforme de communication avec un nouveau spot publicitaire visant à casser les préjugés sur le monde des croisières. Multicanal : TV et publicité digitale vidéo à partir du 28 février.

le Dimanche 13 Mars 2022

"Believers" est une nouvelle plateforme de communication en phase avec le positionnement de la marque présenté en octobre dernier. En mettant en lumière les éléments caractérisant la nouvelle offre, la plateforme raconte une croisière Costa comme une façon unique et extraordinaire d'explorer le monde.



Différents contenus et projets seront déclinés sur "Believers" pour en faire une véritable plateforme de communication multicanal. La campagne débute en beauté avec 2 nouveaux spots publicitaires, diffusés à partir du 28 février.

Visionnez le premier spot TV : Avec Costa "All Inclusive" tout est inclus !

Conçu par l'agence indépendante Herezie Milano, ces spots se donnent pour mission de briser les préjugés les plus courants sur le monde des croisières, tels que le manque de temps pour explorer une destination ou la peur d'encourir des coûts supplémentaires. Ces préjugés sont exprimés d’emblée au cours d'une brève interview par les personnes de la vidéo, qui n'ont jamais tenté l'expérience Costa. Ils sont ensuite démystifiés par la découverte de ce que Costa propose réellement à ses voyageurs. La campagne invite donc à ne pas croire les clichés sur les croisières mais, comme le suggère le slogan à la fin de la publicité, à croire ses propres yeux.



"Nous lançons cette nouvelle plateforme de communication à un moment important pour notre marque et pour le tourisme en général, qui marque un redémarrage non seulement de la communication mais aussi des affaires", a déclaré Francesco Muglia, vice-président monde du marketing de Costa Croisières. "Nous avons voulu le faire de manière directe, en partant précisément des obstacles que rencontrent les clients face à la croisière et en racontant les atouts de notre produit qui sont capables de transformer les "sceptiques" en "croyants". Le langage utilisé reprend également l'ironie et la légèreté qui font partie de l'ADN de notre marque."



La nouvelle campagne de Costa abordera différents sujets, avec divers protagonistes selon l'élément de l'offre présenté et le pays dans lequel elle prendra place. Pour enrichir encore le message, et en totale cohérence avec le positionnement de la marque, le choix de la musique à associer aux images s'est porté sur la chanson "I'm a believer", dans la version originale des Monkees, un titre particulièrement cohérent avec le slogan de la marque.



En France, les spots sont diffusés à la télévision, sur YouTube, sur les canaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, et sur les principaux réseaux numériques à partir du 28 février. Le média planning de la campagne a été réalisé par Mindshare Italia, partenaire média global de Costa Croisières.

Découvrez le 2ème film TV : "Les excursions les plus longues jamais réalisées"

PROLONGATION AU 31 MARS : TARIFS EXCEPTIONNELS A DECOUVRIR DANS LE CADRE DE NOTRE PROMOTION "ALL INCLUSIVE" Réservez avant le 31/03/2022 et faites profiter vos clients de réductions et tarifs exceptionnels et de nos nouvelles formules "All Inclusive".

Jusqu'à -500€. Seulement avec Costa !



NOUVEAU : des tarifs exceptionnels à saisir avant le 31 mars



Les demandes se font en ce moment de plus en plus nombreuses en agences, démontrant la volonté des clients de repartir rapidement.



Pour vous aider à répondre à cette demande et saisir les ventes qui se présentent, Costa vient de revoir ses tarifs sur un grand nombre de départs, ce printemps et cet été :



→ Croisières de 7 jours en Méditerranée, au printemps, à bord des Costa Luminosa, Costa Toscana, Costa Firenze

A partir de 399€ (FSB inclus) en tarif MY CRUISE



→ Sea-Breaks de printemps à bord du Costa Deliziosa

A partir de 269€



→ Croisières de 7 jours en Europe du Nord, en été à bord des Costa Diadema et Costa Favolosa

A partir de 599€



Les prix indiqués incluent la promotion « ALL INCLUSIVE jusqu’à -500€/cabine »



Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.CostaExtra.fr

Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations ! Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

