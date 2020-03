Covid-19 : annulation du Salon Mondial du Tourisme et du Salon Destinations Nature

Les annulations s'enchaînent, suite à la décision du gouvernement d'interdire tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu confiné.



Avec plus de 100 000 visiteurs lors de sa précédente édition, le salon BtoC de l'industrie touristique n'a pu échapper à l'injonction du gouvernement.



" Ce n’est donc pas de gaité de cœur que nous prenons cette décision, conscients des conséquences économiques pour nos exposants professionnels du Tourisme, en cette période déjà compliquée pour le secteur.



Cependant, nous nous devons de respecter les recommandations et précautions des autorités au nom de la santé et de la sécurité du public.



L’équipe du salon prendra contact avec chaque exposant pour étudier les conséquences de cette annulation, " a expliqué dans un communiqué de presse Comexposium.



D'ores et déjà, les organisateurs donnent rendz-vous à l'année prochaine, le salon se tiendra du 18 au 21 mars 2021.