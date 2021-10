Cracovie, ville hôte du 61e congrès de l'ICCA en 2022

Le Congrès sera organisé en Pologne pour la première fois, ce qui, d'une part, prouve la maturité du secteur dans notre pays et, d'autre part, crée de grandes opportunités pour son développement futur - a déclaré le maire de Cracovie, Jacek Majchrowski.



L'appel d'offres pour l'accueil du Congrès s'est déroulé en plusieurs étapes et de manière détaillée et a débuté au printemps 2020.



Il s'agit de l'un des événements les plus importants de l'industrie mondiale du MICE qui rassemble chaque année un millier d'experts parmi les plus expérimentés dans l'organisation de conférences et de congrès internationaux, représentant des destinations, des installations, des sociétés PCO et des associations.



Ce succès, indique un communiqué, est dû à la coopération des représentants du secteur local, dirigés par le Krakow Convention Bureau, ainsi qu'à toute l'équipe de l'ICE Krakow Congress Centre, Symposium Cracoviense, CMA Concept Music Art, Alwernia Studios, Stara Zajezdnia by DeSilva, Sheraton Grand Krakow, Radisson Blu Hotel Krakow et Park Inn by Radisson Krakow.