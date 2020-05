Création de la Fédération des Métiers intermittents du tourisme, de l'événementiel & de la culture (FMITC) Patrick Pavesi, élu président du Conseil d'administration

Constatant que les métiers Intermittents « non-spectacle » ou auto-entrepreneurs, n’étaient pas ou peu représenté, .un groupement de professionnels du tourisme, de l’événementiel et de la culture a décidé de s’unir pour créer une Fédération des Métiers intermittents du tourisme, de l'événementiel & de la culture.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 18 Mai 2020

Selon le communiqué, "Cette fédération va permettre une mise en lumière d’un secteur d’activités insuffisamment reconnu; et de se poser en interlocuteur ou partenaire auprès des institutions et des entreprises."



Patrick Pavesi, Guide Conférencier diplômé depuis 1989, dans la Région Côte d’Azur.a accepté de présider cette fédération et de mettre à disposition ses 33 années d’expériences dans différents secteurs et métiers que couvrent les statuts.



La FMITC, a pour objet de regrouper des associations régies par la loi de 1901 ainsi que des professionnels du tourisme, de l’évènementiel ou de la culture, intermittent en contrat court CDD ou auto-entrepreneur, tels que : Accompagnateur de voyage, Chef de projet,

Directeur de projet, Directeur logistique ou production, Coordinateur logistique, Coordinateur d’événement, Animateur d’événement, Intervenant, Régisseur, Agent d’accueil, Superviseur, Guides-Interprètes diplômés, Conférenciers affiliés ou pas à une association et tout autre métier en rapport avec l’objet...



Elle a pour but aussi de faire reconnaître aussi ces différentes catégories professionnelles, de les représenter auprès des autorités compétentes pour en défendre les intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs des professionnels qu’elle représente... »

Patrick PAVESI Président (fondateur)

Président (fondateur)

● Patrick PAVESI - Accompagnateur puis Guide Conférencier depuis 1987

Secrétaire

● Frédérique BERNARD - Accompagnatrice voyages depuis 1998

Trésorière

● Barbara FRONDA - Consultante Événementiel depuis 1991

Conseillère (fondatrice)

● Sabine LUCCHINI - Direction logistique & projet depuis 1987

Trésorière adjointe

● Sylvie LUCCHINI - Coordinatrice logistique événementiel depuis 1990

Secrétaire adjoint (fondateur)

● Nicolas DIZIER - Chargé de logistique & régisseur depuis 1998

Dans le conseil d’administration de cette fédération, futur syndicat autonome (non affilié à une quelconque centrale syndicale ancestrale) sont représentées les professions du secteur tourisme, événementiel & culture (logistique,

technique & production).



Contacts:

- Patrick PAVESI - Président FMITEC : 06 63 33 82 41 -

- Gilles METY - Relations Extérieures : 06 08 41 01 97

- Erick BOUCHOU - Relations Extérieures : 06 03 47 98 75

