Crise Covid : quel impact pour les Femmes du Tourisme ?

On retiendra également que le plus fort impact de la période sur le mode de vie des répondantes a été l’augmentation du stress liée à l’incertitude du quotidien.



Pour les trois quarts d'entre elles, l’augmentation du stress liée à l’incertitude du quotidien est ce qui a pesé le plus sur leur vie personnelle.



Près de la moitié d'entre elles a connu une diminution de ses revenus et un cinquième a connu " le sentiment d’un grand isolement professionnel ".



Enfin, 50% des répondantes ont rencontré " des difficultés pour mettre en place l’école à la maison ". Dans leur grande majorité, elles ont pu prendre des congés, et ce, majoritairement en France.