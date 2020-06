Croisière Jazz’en Mer : Claude Lelouch en tournage à bord du Costa Diadema

L’occasion pour les croisiéristes de découvrir les coulisses et de se prendre au jeu d’un grand film de cinéma

Seules les plus belles cabines avec balcon sont réservées, 4 fois plus d’espace vital pour moins de 1 000 voyageurs, soit plus de 100 m2 dédiés à chacun

Du 28 septembre au 12 octobre 2020, le cinéaste, grand amateur de jazz, sera présent à bord de la 16e Croisière Jazz’en Mer, organisée par l'agence TMR, à bord du Costa Diadema.Avec son équipe, tous les artistes et croisiéristes TMR, il continuera le: l’Amour c’est mieux que la Vie, dont la sortie est prévue en 2021.", indique TMR dans un communiqué.Au départ, cette croisière a été entièrement privatisée pour les clients de l'agence marseillaise, en version yacht club.".À bord, TMR a invité, pour 50 concerts privés et 15 jours de fêtes, en partenariat avec le Festival Jazz à Vienne. Mais aussi 4 conférenciers, et au programme des cours de chant et de claquettes, des bœufs, apéritifs et parades jazz...Les amateurs peuvent - s’ils le souhaitent - emporter leurs instruments afin de partager de beaux moments de complicité avec les artistes.