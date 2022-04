Croisière au fil du Rhin et de ses affluents, au cœur de l’Europe du Nord

Frontière naturelle entre l’Allemagne et la France, la Suisse et le Liechtenstein et encore l’Autriche et l’Allemagne, le Rhin permet de découvrir la richesses culturelles et géographique des nombreux pays qu’il traverse depuis Bâle jusqu’à la Mer du Nord aux Pays-Bas. Un parcours de plus de 1232km que CroisiEurope réinvente au fil d’itinéraires et de thématiques variés.



Le bassin du Rhin se déploie au cœur de neuf pays d’Europe du Nord : La Suisse, l’Italie, le Liechtenstein, l’Autriche, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Les nombreux affluents du Rhin permettent de découvrir des contrées et des cultures variées à travers différents itinéraires.



De nombreuses combinaisons sont possibles, et font du Rhin, une destination à découvrir et redécouvrir à toutes les saisons ! Le printemps, avec les tulipes en Hollande, l’été avec le Rhin romantique verdoyant, l’automne avec les croisières « Festival d’automne » où excursions sont incluses pour profiter de l’été indien à bord, ou encore l’hiver afin de s’imprégner de la féérie des marchés de Noël.



Qu’il s’agisse du Neckar enchanteur, du Rhin romantique, de la Moselle pittoresque ou de la Sarre avec ses paysages préservés, les itinéraires CroisiEurope sillonnent l’Europe à bord de bateaux à taille humaine et au confort exceptionnel dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les croisières fluviales au départ de Bâle ou Strasbourg naviguent jusqu’à Amsterdam et ses canaux, après un passage au milieu des rives splendides du Rhin Romantique, ce voyage offre une navigation aux paysages féériques.



Régions à l’imposant patrimoine historique, culturel et gastronomique, les croisières sur le Rhin permettent d’y découvrir d’insoupçonnables trésors au cœur de paysage grandioses où les fleuves serpentent entre rochers abrupts et châteaux forts qui dominent des coteaux de vignobles, témoins d’une histoire mouvementée.