Croisières Aranui : Des itinéraires inédits en 2021 et 2022

Les Croisières Aranui sont fières de pouvoir faire découvrir chacun des cinq archipels composant la Polynésie Française : en plus des croisières historiques aux Marquises (avec activité de fret), l’Aranui propose des croisières spéciales dans les archipels Société, Tuamotu, Gambier, Australes, et chez nos cousins des îles Cook. Deux croisières exceptionnelles fin 2022 permettront d’aller rendre visite aux descendants des Mutinés du Bounty sur l’île de Pitcairn.



Ces croisières spéciales mèneront les passagers de l’Aranui dans certains des endroits les plus reculés du monde et parfois encore méconnus, tout ceci avec l’atmosphère polynésienne et francophone qui est propre à l’Aranui. Ces croisières seront idéalement proposées notamment à des clients ayant déjà fait la croisière aux Marquises et souhaitant découvrir un autre archipel avec l’Aranui.