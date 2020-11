Culture, balades et bien-être, c'est en novembre, dans le Var naturellement !

Balade arty dans les vignes à Peyrassol ou Vignelaure, visite insolite pieds nus à la Villa Carmignac... Le Var vous réserve bien des surprises. De l'Hôtel des Arts à Toulon à la Venet Foundation au Muy, en passant par le Centre d'Art Sébastien à Saint-Cyr ou la Maison du Cygne à Six-Fours... embarquez pour le Var pour un voyage étonnant et captivant à travers l'art des XXe et XXIe siècle. Les lieux qui vous accueillent sont souvent exceptionnels et chargés d'histoire(s). Voici nos plus belles adresses, ouvrez grand les yeux et commencez votre voyage !