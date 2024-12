De l’héritage à l'innovation : Quimbaya Latin America, un voyage en perpétuelle évolution

Tout commence en 1987, lorsque Claudia Terrade crée Quimbaya Tours à Bogotá, animée par une passion profonde de faire découvrir à son entourage en France, sa terre natale, la Colombie. Très vite, elle est rejointe par Jean Terrade, et ensemble, ils donnent naissance à Quimbaya Latin America 1988, avec une ambition : révéler au monde les trésors méconnus d’Amérique latine. Ils étaient convaincus que ce continent regorgeait de richesses naturelles et culturelles encore sous-exploitées, et que le monde méritait de les découvrir.Le choix du nom “Quimbaya” reflète cette philosophie. Il rend hommage à une civilisation précolombienne réputée pour son artisanat d’exception et son lien intime avec la nature. Ce nom symbolise des valeurs fortes : créativité, persévérance et respect des traditions. En hommage à l'héritage ancestral, Quimbaya Latin America s'efforce chaque jour d'équilibrer respect des racines et ouverture vers de nouvelles idées, de nouvelles pratiques..Le Poporo Quimbaya (notre logo), chef-d'œuvre d’orfèvrerie exposé au Musée de l’or de Bogotá, incarne cet équilibre entre tradition et modernité. Ce symbole est devenu l’essence même de Quimbaya Latin America : une entreprise qui conjugue passer et futur pour offrir des expériences uniques et mémorables.