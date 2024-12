Decoov devient partenaire de Miles Attack

Le programme de fidélité Miles Attack, destiné aux agents de voyages, a lancé une nouvelle fonctionnalité le 12 novembre 2024.Les membres ont désormais la possibilité de convertir leurs MILES en argent et de les transférer directement sur leur compte bancaire sans frais.Cette initiative vise à rendre le programme plus attractif et à offrir une récompense flexible et adaptée aux besoins des professionnels du tourisme