Défaillances d'entreprises : le pire est-il à venir en 2023 ?

TourMaG.com - Pour vous les difficultés sont à venir...



Thierry Millon : Oui, absolument.



Sur 2023, les perspectives sont un peu plus sombres que celles que nous avions prévues. Après elles ne sont pas non plus catastrophiques. Nous avions anticipé retrouver les niveaux de défaillances de 2019, en 2024. Or, ce sera bien avant.



Nos seulement, cette année nous allons atteindre les chiffres de 2019, mais nous allons même les dépasser. Au rythme où nous progressons, nous pouvons penser qu'ils seront atteints à la rentrée prochaine.



Si au mieux, fin octobre 2023, nous avons atteint 52 000 faillites alors il faudra ajouter novembre et décembre. Nous pourrions nous approcher des 60 000 faillites, le risque existe. Notamment en cas de situation économique encore plus dégradée, provoquée par la facture énergétique.



En cas de hausse des prix de l'énergie, cela pénalisera la confiance des ménages.



TourMaG.com - Pouvons-nous avoir un phénomène de rattrapages ?



Thierry Millon : Je n'y crois pas, car cela suggère l'idée que nous aurions eu en 2020 et 2021, un niveau de défaillance en recul qui serait rattrapé.



Pour rappel, 103 000 entreprises ont fait défaut depuis 2023, contre 162 000 durant les trois années précédentes. Autrement dit, 59 000 défaillances ont été épargnées.



Une partie des sociétés qui ont réussi à ne pas déposer le bilan depuis la covid, ont pu se refaire une santé. Je suis convaincu que celles qui ne sont pas tombées, ne vont pas toutes obligatoirement tomber. Je ne crois pas au phénomène de rattrapage.



Après, elles ne vont pas non plus toutes survivre, en raison de la dette covid à rembourser.