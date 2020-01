Départs régionaux : Quartier Libre toujours plus proche de vous en 2020 et 2021 ! Au départ de 37 aéroports français ou frontaliers

Le T.O spécialiste des terres du Nord depuis 1992, a toujours mis les départs de régions au cœur de son offre. Ses circuits accompagnés et autotours n’ont jamais été aussi accessibles qu’en 2020 ! En groupe, GIR ou individuels, c’est depuis 37 villes françaises ou frontalières que Quartier Libre vous propose de découvrir ses terres celtes, nordiques et slaves. Et en 2021, vous pourrez rejoindre la Pologne et l’Irlande en vols charter depuis les régions françaises.

Lundi 27 Janvier 2020

Les départs régionaux : plus qu’un savoir-faire, une signature Au-delà des destinations, Quartier Libre a bâti son identité sur la volonté de mettre ses circuits aux portes des régions françaises. Depuis sa création, Quartier Libre n’a cessé d’affirmer son positionnement de T.O régional.



Le constat est simple : Paris n’est ni en Norvège, ni en Irlande, alors pourquoi obliger vos clients à s’y rendre. Quartier Libre a donc choisi d’inscrire les régions en capital.

Un maillage large pour couvrir toute la France : de Bastia à Brest, en passant par Bilbao et Francfort Quartier Libre met les terres du Nord à votre porte depuis les plus grands aéroports nationaux jusqu’aux plus régionaux.

Pour satisfaire toute la clientèle francophone, même ceux qui vivent proche ou de l’autre côté d’une frontière, bon nombre d’aéroports étrangers sont proposés pour partir à la découverte des terres du Nord. Le T.O programme donc ses départs garantis depuis Barcelone et Bilbao au Sud, ou encore depuis Genève, Francfort, Luxembourg, Charleroi ou Bruxelles à l’Est et au Nord.



La Corse était le chaînon manquant pour couvrir tout le territoire français. Cette année vos clients pourront s’envoler d’Ajaccio et de Bastia pour découvrir le Canada.





Un mix de vols réguliers, low cost, pré-post acheminement avion ou TGV aérienne du Tour Opérateur lui permet d’utiliser un large panel de possibilités mêlant les vols réguliers avec ou sans escales, les solutions en pré-post acheminements et les vols low cost.

Les experts de l’aérien chez Quartier Libre n’ont qu’une idée en tête : dès qu’une solution aérienne est possible depuis un aéroport pour desservir une de ses destinations celtes, nordiques ou slaves, Quartier Libre l'intègre sur ses circuits.



Un problème avec les compagnies low cost ? Pas chez Quartier Libre en tout cas. Ces vols permettent d’étendre sensiblement le maillage des villes de départ. Que ce soit sur le Tour Opérateur a été précurseur dans l’utilisation des compagnies low cost.

Ainsi, par exemple, le circuit best seller “Iles et Highlands” est proposé au départ de Béziers et Charleroi toutes les semaines du 29 avril au 16 septembre 2020. Idem pour l’Irlande, où le T.O programme un ou plusieurs circuits depuis Beauvais, Tours, Carcassonne ou la Rochelle par exemple.



Quand les possibilités de connexion sont limitées, Quartier Libre intègre systématiquement du pré et post-acheminement. C’est le cas sur l’Islande ou encore sur le Canada.

En plus des quelques aéroports qui proposent du vol direct, le T.O offre un maximum de possibilités en pré-post acheminements afin que les clients soient pris en charge au plus près de chez eux.

Grâce à ces solutions, l’ensemble de la programmation individuelle du T.O pour l’Islande et le Canada est proposé au départ de 25 aéroports cette année.



Et quand il n’y a pas de solutions aériennes, Quartier Libre innove pour proposer des pré-post acheminements en TGV.

En 2020, le Tour Opérateur propose donc des départs de Lille et Metz en TGV pour découvrir l’Islande.

Charters 2021 : L’Irlande et la Pologne - Demandez nos programmes Groupes !

Le voyagiste au service des agences de voyages régionales lance sa programmation de vols charters pour permettre à la clientèle Groupes de partir découvrir l’Irlande du Nord et la Pologne depuis l’aéroport le plus proche de chez eux. Pour 2021, Quartier Libre a démarré la commercialisation de sa production groupes sur l’Irlande et Pologne.Le voyagiste au service des agences de voyages régionales lance sadepuis l’aéroport le plus proche de chez eux. Préprogrammes sur demande ici.

