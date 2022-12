Appli mobile TourMaG



Quartier Libre : le TO prépare demain en conservant ses valeurs

Le Tour Opérateur a fêté ses 30 ans cette année. Un bel âge pour une entreprise, et plus encore dans notre profession qui a traversé tant de tempêtes. QL un vrai TO comme on en fait plus.

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial de Quartier Libre explique : « Les crises que le métier a essuyées et traversera encore m’ont appris une chose. Il ne sert à rien d’essayer d’évoluer si on ne travaille pas à partir de bases solides. Et pour nous chez Quartier Libre cela signifie conserver ses valeurs et des méthodes qui génèrent de la confiance chez nos agences.



Au-delà des mots, cela signifie que nous travaillons dans la tradition du Tour operating en étant à l’écoute et en s’adaptant à un monde en perpétuelle évolution.



Quartier Libre, ses stocks terrestres, ses guides... Quartier Libre prend le parti de développer différentes gammes adaptées aux envies de chacun pour une découverte de ses destinations. Et pour ce faire, le choix du TO est résolument tourné service client, le voyageur et son agence.



Cela signifie que nous osons prendre des risques, à savoir que nous affrétons une flotte d’autocars, nous nous engageons sur les stocks terrestres et formons nos guides (NDLR comme expliqué dans l’article



Mais nous ne sommes pas pour autant fermés aux changements. Par exemple pour l’aérien nous permettons aux voyageurs de réserver leur vol afin de partir au plus près de chez eux.»



Stéphane ajoute : « Comme je me plais à le dire, nous sommes un TO à l’ancienne qui utilise des technos performantes » .

Notre catalogue et notre site sont là pour vous accompagner



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur



Stéphane conclut : « La diversité de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres ne sont plus à prouver. Notre action au quotidien est de faire en sorte de toujours mériter la confiance dont nous honorent nos clients».

Contactez Quartier Libre Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.04.78.53.39.28

