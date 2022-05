Quartier Libre organise des sessions de formation pour tous ses guides

Les guides Quartier Libre sont fidèles depuis de nombreuses années parce qu’ils se sentent parfaitement intégrés aux équipes du TO.



Marion, accompagnatrice en Islande, détaille : « Je travaille avec Quartier Libre depuis un peu plus de 5 ans, en cette année de reprise ces sessions de formations sont encore plus importantes à mes yeux. D’abord parce qu’une remise à niveau est indispensable, ensuite parce que cela permet de retrouver les collègues pour échanger des tuyaux et les bonnes pratiques. Ce qui est génial aussi, c’est que les chefs de produits Quartier Libre nous donnent les astuces, les plus et des conseils qui nous mettent en confiance.



Et ce que j’apprécie particulièrement c’est d’avoir pu partir en doublon avec un collègue sur un premier voyage afin d’appréhender in vivo le produit. J’ai hâte d’être à la semaine prochaine pour mon premier départ de la saison » .



Les guides accompagnateurs sont prêts à recevoir vos clients