Appli mobile TourMaG



"Des pièces d’Or à la clé" : Le Challenge annuel Exotismes revient en 2023 Déjà 600 agents de voyages inscrits pour participer à ce challenge de ventes emblématique. Pourquoi pas vous ?

Envoyer à un ami Partager cet article

La Ruée Vers l’Or est le challenge de ventes organisé par EXOTISMES depuis 2015. Des centaines d’agents de voyages ont ainsi découvert les destinations de façon ludique et professionnelle : Martinique, Guadeloupe, St Barth, La Réunion, Maurice, Dubaï, Les Seychelles, Tahiti...

Rédigé par Exotismes le Mardi 18 Avril 2023

Cette année Exotismes relance son incontournable challenge de ventes dédié aux agents de voyages « La Ruée vers l’Or ». Relever des défis ludiques tout en développant ses connaissances dans le tourisme, c’est la promesse de ce rendez-vous déjà célèbre.

Inscrivez-vous au plus vite et tentez de participer à la grande finale en République dominicaine pour gagner des pièces d’Or...



Cette année, la République dominicaine est mise à l’honneur, les 16 meilleurs agents vont tenter de remporter des pièces d’Or.

Nous enregistrons d’ores et déjà plus de 600 participations

Tous les porteurs de la



Le Challenge de ventes « La Ruée vers l’Or » permet de dynamiser les ventes sur une destination phare de la production Exotismes et de relever des défis ludiques et formateurs. Le 5eme défi est déjà en ligne, mais il n’est pas trop tard pour participer !Tous les porteurs de la carte de fidélité Exotismes peuvent s’inscrire et rejoindre l’aventure à tout moment.Le Challenge de ventes « La Ruée vers l’Or » permet de dynamiser les ventes sur une destination phare de la production Exotismes et de relever des défis ludiques et formateurs.



Chaque vente de voyages Exotismes est aussi valorisée au fur et à mesure de sorte que chacun peut suivre l’évolution du score sur son espace dédié.

Les ventes de voyages en République dominicaine permettent aussi de doubler les points par rapport aux autres réservations. Tous les mois, un nouveau défi est en ligne sur notre site « La Ruée vers l’Or » et débloque des points pour accéder à la finale. Ces défis visent à développer les connaissances des agents de voyages et à découvrir les offres de nos partenaires.Chaque vente de voyages Exotismes est aussi valorisée au fur et à mesure de sorte que chacun peut suivre l’évolution du score sur son espace dédié.Les ventes de voyages enpermettent aussi depar rapport aux autres réservations.

Le décompte des points Fin juin aura lieu le décompte des points qui permettra de sélectionner les vendeurs finalistes qui auront réalisé tous les défis et obtenu le score le plus important au terme de la période du challenge.

Les 16 agents ayant obtenu le plus de points décolleront avant la fin de l’année avec Air Caraïbes pour la République dominicaine.

Alors mettez toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous !

Séjour en République dominicaine



Ce sera enfin le moment de ranger son écharpe et de ressortir les crèmes solaires ! Au cours de ce séjour ludique et convivial, les agents de voyages participeront dès le premier jour à tous types de défis, avec des jeux et des animations. Ils auront également la chance de découvrir des aspects souvent méconnus de la République dominicaine qui -outre la beauté de ses paysages et de ses sublimes plages- offre un

On peut citer les principaux partenaires de cette Ruée vers l'Or 2023 qui vont présenter leur actualité sous leur meilleur jour : l’Office du Tourisme de la République dominicaine, les hôtels Playa Hôtels & Resort, Iberostar, Bahia Principe, Inclusive Collection, RIU et Air Caraïbes.

À la fin de ce séjour haut en couleurs et en émotions, les 3 agents de voyages qui vont se distinguer parmi les finalistes gagneront des pièces d'or !



Et le grand vainqueur remportera une pièce de plus de 60 grammes d’or fin ! Alors cette année… vous faites quoi en novembre ? Les agents de voyages qui auront récolté le plus grand nombre de points durant la période de ventes du 27 janvier au 30 juin 2023 seront donc invités à la grande finale de la Ruée vers l'Or 2023 qui aura lieu en novembre 2023. Qui ne rêve pas d’une parenthèse tropicale juste avant la fin de l’année ? Pour cette grande finale, les professionnels les plus méritants partiront à la découverte du pays partenaire de cette Ruée vers l'Or : La République dominicaine.Ce sera enfin le moment de ranger son écharpe et de ressortir les crèmes solaires ! Au cours de ce séjour ludique et convivial, les agents de voyages participeront dès le premier jour à tous types de défis, avec des jeux et des animations. Ils auront également la chance de découvrir des aspects souvent méconnus de la République dominicaine qui -outre la beauté de ses paysages et de ses sublimes plages- offre un patrimoine et une culture authentique . Sans compter que le pays regorge d’une faune diversifiée propice à des excursions 100 % nature.On peut citer les principaux partenaires de cette Ruée vers l'Or 2023 qui vont présenter leur actualité sous leur meilleur jour : l’Office du Tourisme de la République dominicaine, les hôtels Playa Hôtels & Resort, Iberostar, Bahia Principe, Inclusive Collection, RIU et Air Caraïbes.À la fin de ce séjour haut en couleurs et en émotions, les 3 agents de voyages qui vont se distinguer parmi les finalistes gagneront des pièces d'or !Et le grand vainqueur remportera une pièce de plus de 60 grammes d’or fin ! Alors cette année… vous faites quoi en novembre ?

Retour en images Et si vous n’êtes pas encore convaincu, découvrez en vidéo quelques images de nos précédents challenges de ventes « La Ruée vers l’Or »

Contacter Exotismes Email : information@exotismes.com

Téléphone : 0 826 96 5000



Suivez toute l’actualité Exotismes sur LinkedIn et Facebook information@exotismes.com0 826 96 5000

Lu 85 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Ventes privées de voyage : offres et avantages Les établissements que JPS Hôtel Solutions accompagne