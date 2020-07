Des vacances écolo sur La Loire à Vélo Vivez une expérience en roue libre en Centre-Val de Loire !

Le Val de Loire fête les 20 ans de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour découvrir ses paysages naturels et culturels d’exception tout en limitant votre empreinte carbone, enfourchez votre bicyclette et partez sur l’itinéraire de La Loire à Vélo !

Rédigé par Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire le Lundi 20 Juillet 2020

La Loire à Vélo, un parcours pour tous un parcours de 900km qui relie l’Océan Atlantique à Cuffy, à la confluence de la Loire et de l’Allier. Il peut se parcourir dans son intégralité (comptez alors environ 2 semaines), ou en tronçons sur de plus courtes durées. Que vous soyez jeune ou moins jeune, solo, en groupe ou en famille, adoptez La Loire à Vélo ! www.loireavelo.fr



“Avec les enfants, ça va être compliqué”. Pourtant, pédaler sur La Loire à Vélo en famille est un vrai plaisir, car beaucoup d'aménagements ont été pensés et adaptés à ce public. Les routes sont suffisamment larges pour permettre le passage des remorques enfants, l’itinéraire est majoritairement construit sur des voies vertes, donc sans voitures, et ponctué d’aires de pique-nique, d’aires de jeux, et de toilettes publiques.



“Ça plairait à mes parents, mais à leur âge...” Les 26 agences de location présentes sur l’itinéraire proposent différentes gammes de vélo, dont des vélos électriques. Des bornes de recharge de batteries sont elles aussi présentes sur tout l’itinéraire en cas de besoin. Et comme les parents sont de vrais amateurs de vins, les caves touristiques du Val de Loire leur ouvrent leurs portes et leur font découvrir la grande diversité des vins du Val de Loire. Et pour les cyclistes qui voudraient repartir avec une caisse de vin, les vignerons proposent la livraison !



“Pédaler main dans la main” Pédaler sur la Loire à vélo dans ce paysage naturel intact et préservé est une parenthèse unique. Entre deux coups de pédale, posez-vous et prenez le temps d’observer le ballet des oiseaux migrateurs et d’écouter le clapotis de l’eau. Puis embarquez à bord d’un bateau traditionnel de Loire au coucher du soleil pour un apéritif inoubliable sur une île de Loire, avec une vue royale sur l’un des châteaux de la Loire.

Un beau moment à deux !



“Mes amis ne sont pas trop branchés vélo...” Et si l’objectif de l’aventure à vélo était la petite bière locale bien fraîche à la guinguette, à l’arrivée ? Tout au long de l’itinéraire, les guinguettes sont là pour réhydrater le cycliste assoiffé. Une petite planche de produits locaux, un peu de musique, un transat et un panorama sur le fleuve, et vous voilà prêts à enfourcher la bicyclette pour une prochaine aventure !

Des séjours clés en main un séjour clé en main proposé par de nombreuses agences spécialisées dans les vacances à vélo.



Ces agences proposent une large gamme de séjours allant de 2 à 11 jours et anglés sur plusieurs thématiques (châteaux, nature, vin, gastronomie, etc.) pour découvrir les merveilles de La Loire à Vélo en toute sérénité ! En famille, en groupe ou en duo, elles vous garantissent une expérience unique en Val de Loire !



Cheverny voyages -

Rando Vélo -

Une logistique bien rodée Vous n’avez pas de vélo, ni l’équipement nécessaire à un tel voyage ? Aucun problème ! 26 loueurs de vélos sont présents sur tout l’itinéraire et proposent, en complément de la location de vélos, de nombreux services pour simplifier au maximum les vacances de leurs clients, comme le portage de bagages pour voyager léger, la location “one way” qui permet de louer son vélo à un point A et de le rendre à un point B, un numéro d’urgence en cas de problème technique, etc.



Sur l’itinéraire, repérez la marque “Accueil Vélo” apposée sur les hébergements, sites de visites et restaurants. Ces établissements impérativement situés à moins de 5km de l’itinéraire sont aux petits soins pour vous proposer un accueil attentionné et des services répondant à vos besoins de touriste à vélo (équipements adaptés, abris vélo sécurisé, kit de réparation, etc.). Leur objectif : vous simplifier la vie !



Et pour l’intermodalité, rien de plus simple avec les trains régionaux, qui autorisent le transport (gratuit) des vélos dans les trains. Pendant la saison, des trains spéciaux, les “trains Vélo-Loire”, d’Orléans à l’Océan Atlantique, sont même spécialement aménagés pour le transport d’une centaine de vélos par rame !



Vous allez en entendre parler !

Une expérience "en roue libre...", c'est le moment d'une pause, d’une aventure et d’une expérience, sous l’angle su slow tourisme. On déconnecte, on se recentre sur l’essentiel et on profite de chaque instant : un bivouac en canoë sur une île de Loire, une soirée à la guinguette, une sortie observation d’oiseaux dans un parc naturel, un atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages, une balade en forêt avec un âne... Les opportunités sont multiples et l’offre riche et variée !



Pour découvrir toutes ces expériences, rendez-vous sur

Cet été 2020, le CRT Centre-Val de Loire lance la marque “en roue libre...”. Plus qu’une marque, c’est un état d’esprit qu’il souhaite diffuser pour promouvoir toutes les formes d’activités et d’itinérances douces, dont le vélo est la composante principale.Une expérience "en roue libre...", c'est le moment d'une pause, d’une aventure et d’une expérience, sous l’angle su slow tourisme. On déconnecte, on se recentre sur l’essentiel et on profite de chaque instant : un bivouac en canoë sur une île de Loire, une soirée à la guinguette, une sortie observation d’oiseaux dans un parc naturel, un atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages, une balade en forêt avec un âne...Pour découvrir toutes ces expériences, rendez-vous sur www.enrouelibre-centrevaldeloire.com

Vivez une expérience en Centre-Val de Loire Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire dans la région

