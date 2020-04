Destination Saône & Loire planche déjà sur un plan de communication de relance lien avec les opérateurs touristiques mais aussi avec les visiteurs

Destination Saône & Loire communique. Le département a gardé le contact avec les opérateurs depuis le confinement et tente grâce aux outils 2.0 de maintenir le lien aussi avec les visiteurs. Destination Saône & Loire se penche également sur la future reprise.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 3 Avril 2020

Malgré le confinement, l'agence touristique Destination Saône & Loire soutient ses partenaires touristiques. Quatre jours après le début du confinement et après avoir collecté des informations utiles auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie du département, l’ensemble des prestataires touristiques du territoire étaient informés via un e-mailing de Destination Saône & Loire de toutes les aides mises en place par le gouvernement pour leur permettre de traverser cette crise.



Les 200 hôteliers de Saône-et-Loire ont quant à eux reçu un e-mailing le même jour, envoyé par l’agence touristique en partenariat avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, afin d’expliquer la marche à suivre pour la mise à disposition solidaire de leur structure pour le personnel soignant.



La destination continue également à faire découvrir son territoire à travers les outils 2.0. Mercredi 25 mars, une vidéo d’une minute traversant l’ensemble du département sous la bannière « #Restezchezvous, la Saône-et-Loire vient à vous » a été publiée sur toutes les pages des réseaux sociaux de Destination Saône & Loire et compile à ce jour plus de 94 000 vues en une semaine !

Destination Saône & Loire tournée vers la relance Un e-mailing a également été envoyé à l’ensemble des prestataires touristiques du département pour les inviter à faire partie de cette communication en se filmant au sein de leur activité pour rassurer le public quant à leur capacité à ouvrir dès que possible.



L’agence touristique Destination Saône & Loire se fait également le relais de nombreuses initiatives solidaires locales, comme par exemple celles initiées par le Pays Charolais-Brionnais ou encore par certains offices de tourisme de Saône-et-Loire.



Préparer l’après crise est également un enjeu crucial pour l’agence touristique le département qui a dû réadapter son plan de communication 2020 et qui travaille d’ores et déjà sur un plan de communication de relance précise t-il dans un communiqué de presse.



Certains événements, comme la participation au salon du Randonneur à Lyon ou encore le Lancement de Saison Touristique, n’ont pu être maintenus. A l’inverse, la Bourse d’Echange de documentations touristiques sera reportée à une date ultérieure afin de permettre aux acteurs touristiques du département de s’approvisionner en documentation pour la saison.



D’autres pistes de relance sont également à l’étude pour réussir au mieux cette saison 2020.

