Devenez « Spécialiste Nouvelle-Calédonie »

Vous cherchez une destination secrète, authentique et variée pour vos clients ? Rejoignez le programme de formation en ligne de Nouvelle-Calédonie Tourisme pour approfondir vos connaissances de cet archipel du Pacifique qui rouvre prochainement ses frontières et profiter de cadeaux exclusifs.

Rédigé par Nouvelle-Calédonie Tourisme le Lundi 8 Novembre 2021

Il est temps de proposer quelque chose de différent et d’inoubliable à vos clients ! Après des mois de restrictions liées à la COVID-19, beaucoup de Français sont prêts à faire le voyage d’une vie, loin de l’agitation des foules et proche de la nature. Ils veulent des expériences fortes, authentiques et dépaysantes, tout en restant dans un environnement sûr et serein.



C’est là que la Nouvelle-Calédonie, cet incroyable archipel français caché au cœur du Pacifique, trouve toute sa place. En effet, cette destination peut se targuer d’offrir réellement « plusieurs voyages en un » en passant rapidement d’une région à l’autre avec, à chaque fois, des changements de cultures, de paysages et d’atmosphères spectaculaires. Au-delà de sa capitale développée et moderne, elle offre aussi le privilège rare d’être facilement « seul au monde » dans de grands espaces naturels préservés, abrités par « le plus grand lagon du monde ».



Alors que la Nouvelle-Calédonie se prépare à rouvrir ses frontières pour début 2022, partez à la découverte de cette destination unique et devenez un vrai spécialiste pour vos clients.



Une formation en ligne interactive et ludique 2 heures seulement toutes les spécificités de cette destination méconnue.



De quoi booster vos ventes avec des conseils mieux adaptés aux profils et budgets de vos clients, tout en gagnant de nombreux cadeaux et avantages exclusifs.



À la fois instructive et ludique, cette formation en ligne multiplie les contenus immersifs et les quiz interactifs pour vous plonger dans la destination, faciliter la mémorisation des informations et vous mesurer à d’autres professionnels du voyage avec un amusant système de classement.



Webinaires, photothèque, brochures… Au-delà de l’e-learning, c’est tout un espace dédié aux professionnels qui est maintenant disponible sur le site

6 modules de formation exhaustifs Le programme est découpé en 6 modules de 20 minutes : La Nouvelle-Calédonie en général, La vie en Nouvelle-Calédonie, Informations pratiques, Hébergements, Activités touristiques, Tourisme durable…



Chaque aspect de l’archipel et de son offre touristique y est donc traité par des cours spécifiques pour vous aider à projeter vos clients dans leur prochain voyage.



Prêt pour être incollable sur la Nouvelle-Calédonie et toutes les spécificités qui la rendent hors du commun ?



Plus vous apprenez, plus vous gagnez ! Initié, Avancé ou Expert. 3 étapes successives à atteindre qui donnent chacune accès à de nombreux avantages exclusifs et à des cadeaux éthiques, respectueux de l’environnement :



• Les Initiés, ayant complété les 3 premiers modules de la formation, remporteront un kit digital pour s’imprégner de la culture calédonienne (des playlists musicales d’artistes calédoniens, fonds d’écrans, gags de bande dessinée…) et participeront aux tirages au sort mensuels avec des cadeaux surprises à la clé d’une valeur d’environ 100 €.



• Les spécialistes Avancés, qui auront fini la deuxième partie de la formation sur « L’offre touristique en Nouvelle-Calédonie », rentreront dans la compétition top score qui récompense les 3 meilleurs du classement e-learning de l’année par des cadeaux d’une valeur d’environ 250 €. Ils auront surtout la fierté de soutenir une cause essentielle pour la Nouvelle-Calédonie : la préservation de sa biodiversité. À travers l’ONG WWF et son



• Enfin, les Experts, ayant vendu au moins 3 séjours calédoniens et participé à un webinaire de Nouvelle-Calédonie Tourisme, deviendront de véritables partenaires de l’office de tourisme, seront mis en relation avec les clients sur son site internet éductours en Nouvelle-Calédonie et invitations aux événements proches de chez eux.



Bénéfique pour vous et vos clients, ce programme de formation et de fidélisation, à la fois instructif, immersif et intuitif, fera de vous un véritable spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, capable de conseiller et vendre le meilleur de l’archipel !



Rejoignez le programme de formation en ligne sur



Contact Contact Nouvelle-Calédonie Tourisme : Clarice Lasemillante



Email : nouvellecaledonie@nctps.com



Site web B2B : trade.nouvellecaledonie.travel

: Clarice Lasemillante

