Devenez un expert en Russie gratuitement Et gagnez un voyage sur l'Altaï au Russian Expo Days France 2021

Chers professionnels du tourisme,

Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture des inscriptions à l’exposition en ligne du potentiel touristique de la Russie pour les professionnels de l’industrie touristique de la France — Russian Expo Days France 2021.

Rédigé par Profi Travel Media Holding le Lundi 22 Novembre 2021





Il vous suffit de rejoindre l'exposition, où des experts en ligne présentent des opportunités de voyage dans diverses régions du pays et sont prêts à vous présenter toutes les nuances de la vente de tours en Russie.



RUSSIAN EXPO DAYS FRANCE 2021

22-30 novembre 2021



→ Enregistrement

Qu'est-ce qui vous attend au RED France 2021 ?



Le plus grand pays du monde offre un grand nombre de variantes de loisirs: voir l’incroyable aurore boréale dans la région de Mourmansk, passer le long de la route de la Tchouïa dans la République de l'Altaï — l'une des plus belles routes du monde, se promener le long du quai de la belle Volga à Samara, se plonger dans la vie des nomades de Touva ou se promener dans les cours exquises de Saint-Pétersbourg.



Les représentants des agences de voyages russes vous diront en direct du 22 au 24 novembre comment combiner toutes ces possibilités et organiser les meilleures vacances pour les touristes. Vous aurez l’opportunité de poser vos questions aux conférenciers dans le chat!

L’horaire des présentations en ligne sera mis à jour, nous vous informerons obligatoirement des nouvelles émissions.



→ S’enregistrer aux émissions en ligne

Réseau de contacts avec les tour opérateurs russes et les entreprises d’accueil



Il sera commode et simple de discuter des conditions de coopération avec des partenaires russes — vous pouvez organiser des rencontres vidéo, échanger des cartes de visite électroniques avec des tour opérateurs et des hôtels russes, ainsi que laisser des demandes de visites aux entreprises que vous aimez. Le système de filtrage pratique vous permettra de ne pas vous perdre parmi les entreprises présentées. Pour votre confort, les journées spéciales sont réservées aux visioconférences, 25, 26, 29, 30 novembre.



Stands virtuels des régions de la Russie A votre disposition, des guides dans différentes régions du pays, du matériel photo et vidéo, des catalogues utiles et des coordonnées pour le futur travail. Les stands en ligne vous permettront de mieux connaître les régions russes.



La participation à l'exposition a déjà été confirmée par :



● Saint-Pétersbourg (la capitale du nord de la Russie)

● La Région de Mourmansk (la région est à la frontière de la Finlande)

● La République de l'Altaï (la Sibérie)

● Région de Samara (la capitale spatiale de la Russie)

● La République de Touva (qui est à la frontière de la Mongolie)



Certificat d'expert pour la Russie et 8 billets pour une visite promotionnelle sur l'Altaï seront à gagner !



→ S'enregistrer



Enregistrez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des webinaires et découvrez les stands virtuels des régions de la Russie au RED France 2021

Des lots seront mis en jeu pour les participants actifs de l'exposition - parmi ceux qui regarderont toutes les présentations de l'exposition en ligne et organiseront 2 réunions avec des partenaires dans le cadre du réseau de contacts.

RUSSIAN EXPO DAYS FRANCE - 22-30 novembre 2021

