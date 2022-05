Double cadeau pour votre maman !

À l’occasion de la fête des mères, Hôtels & Préférence et Le Moulin Rouge s’unissent pour offrir à votre maman un moment de vie indélébile… Pour l’achat d’un Coffret Cadeau Hôtels & Préférence* parmi la gamme de la chaîne hôtelière qui propose 15 coffrets cadeaux autour de 5 offres de séjour thématique, un tirage au sort sera lancé pour offrir à l’heureuse maman gagnante, un dîner-spectacle menu Toulouse-Lautrec pour deux personnes, valableun an !Les Coffrets Cadeaux Hôtels & Préférence proposent une expérience inoubliable en ouvrant les portes des établissements membres de la chaîne, qui comptent des spas de rêve, des hôtels de luxe et des tables gastronomiques. Pour une maman fine gourmette ou amatrice de nouvelles découvertes, le séjour qui la comblera est à porté de clic ! Ces coffrets cadeaux valables pour deux personnes sont une véritable invitation à l’évasion et au partage...* Offre valable du 01 au 31 mai 2022, pour tout achat d’un coffret cadeau d’un valeur supérieure à 300€. Tirage au sort le mercredi 01 juin 2022. Exclusivement en vente sur la boutique en ligne Hôtels & Préférence : www.coffrets-cadeaux-hotels.com