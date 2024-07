Droit de réponse : l'agence ATOUT VISA n'est pas reprise par Valeurs Assurances

Mr Bertrand Thorel, président de Valeurs Assurances avait annoncé être entré en négociation avec la société ATOUT VISA à cette même date et affirmait reprendre la société.



Aucune négociation ni aucune reprise de la société ATOUT VISA n'ont été menées et cette publication avait visiblement pour but de laisser croire aux nombreux clients voyagistes et agences de voyages d'ATOUT VISA qui suivaient l'agence depuis plus de 21 ans qu'ils pouvaient d'ores et déjà continuer la même collaboration avec Bertrand Thorel.