Duty of care – Prendre soin de vos clients avec votre ADN pendant leur voyage H24 Conciergerie de voyage / Assistant personnel : Un service premium pour un budget serré

Une révolution nécessaire pour les professionnels du voyage - TravelAssist.io souhaite combiner l’image de la conciergerie privée en proposant un assistant personnel humain, qui sera votre collaborateur bienveillant qui accompagne et rassure, un atout pour vos clients qui redonne envie de voyager. Un service premium, pour un tarif low cost.

Rédigé par Arnaud Delmontis le Jeudi 21 Janvier 2021

Le sujet « Duty of care » est d’une actualité évidente pour les professionnels en déplacement, mais devient une démarche rassurante et très attendue pour les voyages loisirs, surtout à la carte ou sur mesure.



Notre conviction : le numéro d’astreinte ne suffit plus, et il devient vital de pouvoir joindre son agent de voyage à tout moment afin d’obtenir la bonne information, le bon conseil ou tout simplement être rassuré. Ce qui était un service additionnel premium va devenir un service standard et utilisé régulièrement par les clients durant leurs déplacements.



Le fondateur de TravelAssist venant du marché de l’expérience client a bien compris l’intérêt d’apporter son savoir-faire afin de disposer d’un service basé sur l’humain, simple, efficace et accessible à tous.



Mais comment rendre accessible un service jusqu’ici destiné à une cible privilégiée ? Comment faire en sorte d’apporter un service premium tout en faisant en sorte que le coût soit une source de valeur et non de charge ?



1 / Un modèle simple, basé sur l’humain et aidé par l’intelligence artificielle Alors que des milliards sont alloués à la recherche et le développement de solutions permettant aux robots conversationnels (chat bots) d’adopter une attitude humaine dans les interactions, TravelAssist.io a fait le choix de placer l’humain comme interlocuteur et d’investir dans une intelligence artificielle qui évolue uniquement au service de ses équipes leur permettant d’être à la fois plus efficaces dans la recherche d’information, mais également plus pertinents et rapides dans leurs réponses. Ce choix stratégique déterminant a largement contribué à la validation de son statut de Jeune Entreprise Innovante qui lui permet de continuer ses investissements technologiques dans un marché particulièrement sensible.



L’intelligence artificielle accompagne donc indirectement le voyageur qui se verra proposer des solutions basées sur un profil qu’il aura lui-même défini et fonction de sa destination. Les informations sont donc mieux ciblées et vérifiées par le « TravelAssistant » qui apporte une réelle valeur ajoutée auprès du client professionnel ou particulier avec discernement et empathie pendant le voyage.



Pour simplifier les échanges et faciliter notre technologie, TravelAssist.io a également fait le choix de la messagerie instantanée comme canal unique de communication avec le client voyageur (aujourd’hui en Français et en Anglais), les appels sortants étant consacrés par nos équipes aux réservations ou vérifications avec les acteurs locaux.



2 / Un service Premium générateur de valeur ! Un coût faible pour un gain important, car c’est un chiffre d’affaire et une marge complémentaire :



Exemple : Le service TravelAssist est facturé 39.90€ HT au forfait (illimité) pour un voyage jusqu’à 14 jours (pour un groupe de discussion jusqu’à 3 voyageurs), cela représente moins de 3 euros par jour pour l’agence, qui peut intégrer ce service au coût global, tout en pratiquant un coefficient à sa discrétion.



Toujours pour moins de 3 euros par jour et par voyage, en marque blanche, nous prolongeons votre expertise sur place en donnant des conseils et en répondant à tous types de questions, allant même jusqu’à préparer et anticiper votre intervention en cas de situation critique. C’est une valorisation de votre image dans le respect de votre ADN.



En temps réel, vous pouvez également identifier les ressentis et mieux comprendre les besoins de votre clientèle et ainsi proposer un service qui donne envie de repartir.

3 / Un contrat sans engagement Afin de cadrer la prestation au plus près de vos attentes, TravelAssist.io à mis en place un contrat de partenariat en marque blanche qui définit précisément les contours de son intervention.



→ À quel moment une escalade doit être réalisée auprès de vous ou vos partenaires ? Comment souhaitez-vous que nous nous adressions à vos clients ? Quels sont les points d’attentions pour des clients spécifiques ?



Tous ces points sont définis lors de la signature du contrat qui peut être interrompu à n’importe quel moment. Un interlocuteur reste à votre disposition pour suivre des spécificités particulières en fonction de vos programmes et votre clientèle.



Durant la période de la COVID-19, les frais de dossiers sont offerts et l’abonnement mensuel de 9,90 HT/ mois également.



Hors période, l’abonnement sera annulé à partir de 4 voyages accompagnés par mois…L’objectif étant de vous convaincre d’insérer cette prestation en standard sur tous vos devis, et même les vols secs !



S’il fallait une raison supplémentaire de ne pas hésiter, et pour vous permettre d’anticiper avec nous dès l’accord client sur un projet, sachez qu’une réservation est annulable sans frais jusqu’à 48H avant le départ (48h en période COVID – jusqu’à 7 jours avant le départ en situation normale).



4 / Que puis-je demander à mon assistant voyage / concierge ?



Ne plus chercher, se laisser porter en sécurité avec bienveillance, nos équipes n’ont qu’une envie, rendre service !



A propos de TravelAssist :



Projet en élaboration depuis fin 2016, lauréat de l’incubateur MIND via St Etienne Métropole début 2018, Lauréat de la Bourse French Tech de BPI France (12/2018), sous l’impulsion de son fondateur Tristan Daube, accompagné à ce jour par une équipe de 10 personnes (salariés et associés cofondateurs).



TravelAssist.io a été créée tout début 2019, Lauréat du Réseau Entreprendre, Membre de la French-Tech One Lyon St Etienne, Membre de la communauté Microsoft For Startups Europe, et récemment labélisé Jeune Entreprise Innovante (JEI) auprès de l’administration.



Nos partenariats de recherches avec l’Ecole Supérieure des Mines St Etienne, du Laboratoire Hubert Curien & Telecom St Etienne (CNRS) et de l’INSA Lyon (Datavalor) donne un plan de recherche cadré et ambitieux pour accompagner les services de demain.



Après une première levée de fonds, fort d’une expérience de plus de 2 000 accompagnements de voyages et d’une vingtaine de contrats de partenariat (France, Belgique, Canada, Suisse & Monaco) TravelAssist.io prépare actuellement un deuxième tour de table pour accélérer sa croissance internationale et renforcer son investissement technologique.



Notre propre application sera opérationnelle dès avril 2021 en marque grise (GeniusTravel.io), nous sommes également disponibles sur « Telegram » et nous avons développé une interface (API) qui permet de connecter nos services à vos outils, voir directement sur une application existante destinée aux voyageurs.



Testez sans risque votre nouvel assistant et offrez à vos voyageurs un séjour en toute sécurité sous votre marque.



TravelAssist vous propose de tester gratuitement et sans engagement votre nouvel assistant personnel pour ajouter un atout rassurant, conforme aux exigences du marché et à vos offres de relances, nous nous adapterons ensuite à vos exigences et votre positionnement.



