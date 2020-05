EURAM vous emmène au Costa Rica, au Portugal, en Andalousie, sur la Route 66…

Hier, aujourd’hui, demain et surtout le mardi 26 mai à 14H00 pour la reprise de nos webinars dont nous avons le secret !C’est une surprise pour personne, chez EURAM nous sommes friands de cet outil que nous consommons sans modération. Privé ou en groupe, c’est un bon complément aux visites et workshops pour présenter notre outil de réservation.Accompagnétoujours heureux de partager leurs expériences, nous vous informons sur les dernières tendances, les nouveaux produits et activités.Mais pour que les retombées d’un webinar soient optimales, il faut l’associer à une plateforme accessible à tous. YouTube est le « go to » de par sa popularité et sa facilité d’utilisation.