EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà

En intégrant le groupe JTB, l'une des organisations de voyage les plus respectées au monde, EXO Travel franchit une étape clé pour garantir son développement à long terme en Asie et à l'échelle internationale.
Fondée en 1993, cette société de gestion de destinations (DMC) de premier plan est présente à travers une dizaine de pays asiatiques - dont la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie ou encore le Japon ( mais opère également en Égypte et au Maroc.
L'opération de rachat va permettre à l'entreprise de bénéficier de l'envergure, du réseau mondial et des ressources financières de JTB. L'objectif stratégique de cette alliance est de soutenir de nouveaux investissements dans les équipes, d'enrichir les produits de l'offre commerciale et de renforcer l'engagement de longue date d'EXO Travel en matière de tourisme durable et d'excellence de service.
Fondée en 1993, cette société de gestion de destinations (DMC) de premier plan est présente à travers une dizaine de pays asiatiques - dont la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie ou encore le Japon ( mais opère également en Égypte et au Maroc.
L'opération de rachat va permettre à l'entreprise de bénéficier de l'envergure, du réseau mondial et des ressources financières de JTB. L'objectif stratégique de cette alliance est de soutenir de nouveaux investissements dans les équipes, d'enrichir les produits de l'offre commerciale et de renforcer l'engagement de longue date d'EXO Travel en matière de tourisme durable et d'excellence de service.
Une continuité opérationnelle totale pour les partenaires
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Pour l'ensemble des clients et des agences partenaires à travers le monde, la continuité des activités commerciales est entièrement assurée sans aucune perturbation des accords, des services ou des réservations en cours. L'entreprise maintient ses structures opérationnelles actuelles ainsi que tous ses points de contact habituels.
EXO Travel continuera ainsi d'opérer de manière indépendante sous la marque existante, sous la direction de son actuel PDG Hamish Keith et des équipes de management déjà en place au sein de ses différents pôles régionaux et destinations.
EXO Travel continuera ainsi d'opérer de manière indépendante sous la marque existante, sous la direction de son actuel PDG Hamish Keith et des équipes de management déjà en place au sein de ses différents pôles régionaux et destinations.
Un alignement fondé sur le tourisme durable
Ce rapprochement entre les deux entités repose sur une vision partagée de la qualité de service et un engagement historique fort en faveur du développement écoresponsable.
Eijiro Yamakita, Président et PDG du groupe JTB, a ainsi déclaré :
« EXO Travel a acquis une profonde confiance à travers l’Asie et au-delà grâce à son engagement envers le tourisme durable et son approche collaborative avec les communautés locales (...). En s’associant à EXO Travel — dont les valeurs correspondent étroitement à la mission du groupe JTB — et en combinant cela avec le réseau mondial et l’expertise de JTB, nous sommes convaincus que ce partenariat élèvera l’expérience de voyage tout en contribuant à l’avancement continu de l’industrie mondiale du voyage et de l’hôtellerie. »
De son côté, Hamish Keith, PDG d’EXO Travel Group, a souligné l'opportunité que représente cette intégration pour l'avenir de la structure :
« Nous continuerons à opérer avec la même direction, les mêmes équipes et l’approche partenaire d’abord que nos agents et clients connaissent aujourd’hui, tout en bénéficiant de l’envergure, des ressources et des opportunités supplémentaires que l’intégration au sein du groupe JTB apportera. »
Eijiro Yamakita, Président et PDG du groupe JTB, a ainsi déclaré :
« EXO Travel a acquis une profonde confiance à travers l’Asie et au-delà grâce à son engagement envers le tourisme durable et son approche collaborative avec les communautés locales (...). En s’associant à EXO Travel — dont les valeurs correspondent étroitement à la mission du groupe JTB — et en combinant cela avec le réseau mondial et l’expertise de JTB, nous sommes convaincus que ce partenariat élèvera l’expérience de voyage tout en contribuant à l’avancement continu de l’industrie mondiale du voyage et de l’hôtellerie. »
De son côté, Hamish Keith, PDG d’EXO Travel Group, a souligné l'opportunité que représente cette intégration pour l'avenir de la structure :
« Nous continuerons à opérer avec la même direction, les mêmes équipes et l’approche partenaire d’abord que nos agents et clients connaissent aujourd’hui, tout en bénéficiant de l’envergure, des ressources et des opportunités supplémentaires que l’intégration au sein du groupe JTB apportera. »