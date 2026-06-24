EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà

EXO Travel a acquis une profonde confiance à travers l’Asie et au-delà grâce à son engagement envers le tourisme durable et son approche collaborative avec les communautés locales (...). En s’associant à EXO Travel — dont les valeurs correspondent étroitement à la mission du groupe JTB — et en combinant cela avec le réseau mondial et l’expertise de JTB, nous sommes convaincus que ce partenariat élèvera l’expérience de voyage tout en contribuant à l’avancement continu de l’industrie mondiale du voyage et de l’hôtellerie.

Nous continuerons à opérer avec la même direction, les mêmes équipes et l’approche partenaire d’abord que nos agents et clients connaissent aujourd’hui, tout en bénéficiant de l’envergure, des ressources et des opportunités supplémentaires que l’intégration au sein du groupe JTB apportera.