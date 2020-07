Ector, le voiturier premium en gare et aéroport

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Vous êtes à la recherche d’un service de voiturier mettant à votre disposition un excellent rapport qualité / prix ?

L’offre de stationnement développée par le service Ector est idéale, et vous permet de réaliser d’importantes économies par rapport aux parkings de l’aéroport de Roissy CDG.

Rédigé par Ector Parking [Contenu sponsorisé] le Jeudi 9 Juillet 2020

Pourquoi est-il si difficile de stationner à Roissy CDG ? Certains aéroports en France figurent parmi les infrastructures les plus complexes pour ce qui relève du stationnement. L’aéroport Roissy Charles de Gaulle, par exemple, est l’un des plus étendus du pays, avec ses 10 parkings officiels et ses parcs concurrents !



Les prix pour un emplacement de parking peuvent dès lors flamber, avec des tarifs jusqu’à 115 euros la semaine avec réservation obligatoire. D’où l’intérêt d’opter en dernier lieu pour une solution tout-confort à prix réduit, par le biais d’un service de voiturier de confiance.

Aéroports de Paris : des solutions de stationnement attractives existent !



Les systèmes de navette, de même que les services de taxis, sont frappés de la même difficulté. C’est pourquoi une offre de stationnement dégressive et attractive peut avoir de l’intérêt, pour les personnes amenées à laisser leur véhicule en stationnement durant plusieurs jours.



Une offre que se propose de mettre en avant le service de Ce n’est un secret pour personne : il peut être très difficile de trouver de quoi se garer à proximité des infrastructures de transport. Plus encore auprès des aéroports de Paris, où les emplacements de parking peuvent très vite atteindre des prix exorbitants.Les systèmes de navette, de même que les services de taxis, sont frappés de la même difficulté. C’est pourquoi unepeut avoir de l’intérêt, pour les personnes amenées à laisser leur véhicule en stationnement durant plusieurs jours.Une offre que se propose de mettre en avant le service de voiturier de la société Ector, qui opère auprès des principaux aéroports de France – notamment l’aéroport Roissy CDG.

Quels sont les services proposés par Ector ? Ector est un service de voiturier qui opère auprès des plus grandes infrastructures aéroportuaires de France. Sa grille tarifaire demeure à l’heure actuelle son plus grand atout, par rapport aux tarifs pratiqués par les parkings des aéroports comme Roissy Charles de Gaulle.



Ainsi, les tarifs pratiqués par Ector sont dégressifs, et dépendent de la durée de stationnement : plus vous restez longtemps, plus vous réalisez des économies. Bien entendu, pour obtenir les meilleurs prix, on aura tendance à conseiller de réserver le plus tôt possible car la grille tarifaire d’Ector est susceptible d’évoluer selon le remplissage de ses parkings.



Comptez par exemple entre 48 et 93 euros pour un stationnement de courte durée (pour 3 jours), et jusqu’à 99 euros pour 7 jours.



Dans tous les cas, le prix du stationnement est moins cher que si vous deviez emprunter les services d’un taxi aller-retour. En bref, un professionnel vous prend en charge au dépose-minute du terminal, au moment du départ comme au moment de votre retour, et vous bénéficiez entre temps d’un stationnement sécurisé et économique !

Lu 154 fois Notez



Dans la même rubrique : < > 7 bonnes raisons de s'installer à Dubai 5 bonnes raisons de s’installer à Hong Kong