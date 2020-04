Emirates SkyCargo engagée sur l'acheminement de matériel sanitaire 500 000 kits de test Covid-19 pour Sao Paulo au Brésil

Lundi 30 mars 2020, un vol Emirates SkyCargo transportant près de 500 000 kits de test Covid-19 atterrissait à l'aéroport de Sao Paulo au Brésil. Ces kits ont été acheminés de Canton via Dubaï sur le premier des deux vols prévus pour transporter du matériel à Sao Paulo. Au cours de la même semaine, Emirates a également effectué deux vols charters spéciaux transportant près de 200 tonnes de matériel médical de Hong Kong à Sydney, comme des gels hydroalcooliques et des masques de protection, tandis qu'un autre vol transportait des produits pharmaceutiques à Karachi.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Avril 2020

Dans le cadre d’une opération charter spéciale, un Boeing 777 d'Emirates a également acheminé près de 100 tonnes de matériel de secours à Milan, comprenant des fournitures hospitalières, tandis que plus de 55 tonnes de produits pharmaceutiques nécessitant une surveillance continue de la température ont été transportées à New York depuis Mumbai.



Entre mars et avril, Emirates SkyCargo effectuera également neuf rotations cargos vers Budapest pour transporter du matériel médical.



En plus de transporter du matériel médical de première nécessité dans le monde entier, le transporteur joue également un rôle essentiel pour acheminer des denrées alimentaires aux EAU et au Moyen-Orient.



Au cours de la dernière semaine de mars, le transporteur a effectué des vols exceptionnels depuis le Pakistan et l'Inde pour acheminer plus de 150 tonnes de denrées périssables à Dubaï.



Des vols de fret dédiés, prévus au départ du Caire et de Nairobi ont également acheminé des denrées alimentaires à Dubaï et vers d'autres destinations au Moyen-Orient.



