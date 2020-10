Emmanuel Macron annonce un confinement dès vendredi sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 1er décembre avec réévaluation tous les 15 jours

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Tout le monde l'attendait. C'est cette fois une réalité. Emmanuel Macron, Président de la République, a annoncé un reconfinement dès vendredi 30 octobre sur l'ensemble du territoire national à minima jusqu'au 1er décembre 2020 avec des adaptations en Outre-Mer.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2020

Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 28 octobre 2020 afin de présenter de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer l'épidémie de covid-19.



"Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé" a-t-il déclaré.



"A l'inverse de la première vague, l'ensemble des régions se trouvent aujourd'hui au seuil d'alerte, dans de nombreux endroits".



"Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie" a t-il précisé. "Nous sommes tous surpris (en Europe ndlr)", et la seconde vague pourrait être plus dure et plus meurtrière que la première, a t-il affirmé.



"35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles seront les séquelles à long terme. Contracter ce virus n'est pas anodin, même quand on a 20 ans." a poursuivi le chef de l'Etat qui a énuméré les populations à protéger : les personnes âgées, les personnes fragiles (diabétiques, surpoids, et les plus précaires.

Les commerces non essentiels, bars et restaurants fermés "J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.



Cela sera valable sur l'ensemble du territoire national avec une adaptation pour les seuls territoires d'Outre-Mer."



Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouvertes, les EHPAD pourront être visités et le travail pourra continuer. Dans l'enseignement supérieur les cours seront dispensés à distance.



Ce qui ne changera pas : "comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous pour aller travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation."



"Il y aura une tolérance pour ce week-end de retour" faisant référence aux vacances de la Toussaint.



Les commerces non essentiels, les établissements recevant public, bars et restaurants seront fermés.



"Les salariés qui ne peuvent pas travailler continueront de bénéficier du chômage partiel. Un plan spécial sera préparé pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises"



"Les frontières intérieures de l'Union Européenne restent ouvertes, celles extérieures restent fermées" a encore précisé le chef de l'Etat.

" Les tests rapides obligatoires seront déployés pour tous les voyageurs qui arrivent en France et les Français de l'étranger pourront rejoindre la France"



Le confinement sera instauré jusqu'au 1er décembre et un point sera effectué tous les 15 jours pour permettre le cas échéant une réévaluation.

Lu 1414 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Cap France rejoint l'annuaire #Partez en France France covid-19 : vers de nouvelles mesures plus strictes annoncées mercredi ?