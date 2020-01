Energie, ressources et marine : CWT noue un partenariat avec The Visa Team

CWT et sa division Energy, Resources & Marine (ERM) ont signé un accord mondial privilégié avec The Visa Team, spécialiste des services de traitement des visas pour les industries pétrolière et gazière, minière et maritime.



Une plateforme technologique sera créée pour les clients de CWT ERM.



« Les voyageurs des secteurs énergétique, maritime et des ressources - notamment les équipages et les marins - ont des exigences en termes de visas très différentes de celles des voyageurs d’affaires », a déclaré Raphaël Pasdeloup, Senior Vice-President and Global Head de CWT Energy, Resources & Marine.