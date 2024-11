Entre terre et mer en Baie de Saint-Brieuc

Jour 1 :

Déjeuner 3 plats avec boissons au restaurant le Quai Gourmand au Légué.

Au cours d’une visite guidée, laissez-vous emporter par l’histoire maritime du Port du Légué, puis profitez pleinement de votre temps libre pour déambuler dans la ville.

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel ***



Jour 2 :

Entre terre et mer… Le coeur historique de la ville de Saint-Brieuc vous dévoile ses lieux historiques les plus insoupçonnés. Véritable joyau de style Art Déco, la visite se poursuit à 2km du centre-ville avec la Chapelle de la Maison Saint-Yves.

Lors de cette deuxième journée, vous aurez également la chance de déguster pendant le déjeuner les fameuses moules de bouchot de la cabane du Mytilus, suivi d’une visite de l’exploitation myticole, à bord du Myti’bus.

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel ***



Jour 3 :

Après une traversée en bateau et un tour commenté de l’île de Bréhat, le guide vous fera découvrir la richesse du patrimoine de l’Archipel… Bréhat ayant été le premier site naturel classé en France, en juillet 1907.

Déjeuner 3 plats avec boissons au restaurant le 22.

L’après-midi, émotions et étonnement seront au rendez-vous puisque l’aventure se poursuivra avec la visite de l’Abbaye de Beauport, monument historique incontournable des Côtes d’Armor.

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel ***



Jour 4 :

La dernière journée mettra à l’honneur une petite cité de caractère bretonne : la ville de Quintin. Au programme, visite et déjeuner dans son château, conservé dans la même lignée depuis plus de huit siècles, puis excursion dans la ville et ses merveilles.

Le séjour se terminera par la visite de l’exploitation de Poiré Kermorgann ; Poiré médaillé quatre années consécutives au Concours Général Agricole de Paris.