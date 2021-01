Escapade Gourmande L’expert local de la destination

Escapade Gourmande est une agence réceptive basée à Auxerre.

Depuis 2002, nous organisons chez nous en Bourgogne, des séjours à pied et à vélo. Nos circuits privilégient la découverte des richesses profondes de la Bourgogne : sa gastronomie, la diversité de ses paysages, ses espaces préservés, sa forte densité de routes et chemins, son histoire riche, faite de conquêtes et d’innovations.



Dénomination :

Escapade Gourmande



Date de création :

2002



Garantie :

Credit Agricole - Groupama



Immatriculation :

IM089120009



Né il y a 55 ans en Bourgogne dans une famille de vignerons, j’ai passé mon enfance dans les vignes et les bois, puis mon adolescence à suivre des études supérieures. C’est l’époque où je fais mes premières armes en tant qu’organisateur. Je sillonne la campagne. J’organise de nombreuses randonnées, courses d’orientation, balades et voyages à vélo…. J’approfondis ma connaissance du territoire et développe mon sens de la logistique. Je pratique aussi le VTT, en compétition au niveau national, et affine ma technique cycliste.

Après une dizaine d’années dans l’industrie, et un dernier poste chez Apple en Irlande, j’éprouve le besoin de revenir au pays. Ces années d’exil heureux me font prendre quelques kilos, et du recul. A mon retour, je mesure la richesse et le potentiel de ma Bourgogne: Son dense réseau de petites routes et de chemins, la diversité de ses paysages, ses espaces préservés, les vestiges de chaque époque, sa gastronomie, ses traditions et le savoir faire de ses vignerons, et le caractère de ses habitants.



Commence alors une reconversion vers le tourisme, avec des évolutions par paliers. Des périodes de bonheur, des périodes de doute, des décisions désastreuses, des opportunités saisies, des périodes de découragement et des clients heureux, qui font instantanément oublier les tracas, et vous propulsent vers d’autres défis.

Vingt ans plus tard, nous sommes une équipe, de 5 et 10 personnes selon la saison et selon les projets; Un artisan du tourisme local, qui continue d’accueillir chacun de ses clients, qui prend soin de donner des clefs de lecture, pour une meilleure appréhension du voyage, pour capter les forces du territoire, et s'accommoder des faiblesses.







Les 3 F



Fiabilité :

En 20 ans, on a déjà vu pas mal de clients, et même eu quelques galères, on fait tout pour s’en rappeler…



Fidélité :

Pas très forts en publicité, on va essayer de vous donner envie de revenir ...



NatiFs et Fouineurs : Bonne connaissance de la région, et de ses acteurs et habitants :

Pas plus mauvais que les autres, mais nous on est d’ici, depuis longtemps, et on a même

envie d’y rester.





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Archéologie

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Randonnée

Vélo





Canaux de Bourgogne à vélo :

Séjours de 2 à 6 jours, pour découvrir les canaux de Bourgogne. De 2 à 20 personnes, de 40 à 60 km/j, avec transport de bagage d'hôtels en chambre d’hôtes.

Dégustation et repas chez les vignerons :

Découvertes des vignobles de Bourgogne, de vignes en caves, à vélo. Accueil par le vigneron, et possibilité de restauration en accompagnement de la dégustation. De 2 à 12 personnes.

Séjour à thème :

"Vélo et spas", "Vélo et fromages" … De 2 à 12 personnes. De 1 à 5 jours.

Horaires : 10h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Laurent RICHOUX

escapade.gourmande@gmail.com

Tel : +33 (0)3 86 46 24 99

Adresse postale : 1, place Achille Ribain 89000 Auxerre



Nicolas NIBOUREL

escapade.gourmande@gmail.com

Tel : +33 (0)3 86 41 43 22

Adresse postale : 5, rue Germain Bénard 89000 Auxerre





Site web : www.escapadegourmande.fr



