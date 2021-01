Eté 2021 : Vacances passion et Vacances pour tous dévoilent leurs nouveautés service Vacances de la Ligue de l’enseignement

Vacances passion et Vacances pour tous viennent de faire paraître leurs nouvelles brochures pour l'été 2021 consacrées au séjours adultes et familles et aux colonies de vacances.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 26 Janvier 2021

Vacances passion et Vacances pour tous dévoilent leurs nouvelles brochures de séjours pour le printemps et l’été à venir respectivement dédiées aux adultes et familles, ainsi qu'aux colonies de vacances.



Après une saison automne / hiver difficile, la saison printemps / été est lancée pour les deux marques Vacances de la Ligue de l’enseignement.



Les réservations sont également ouvertes. Pour les booster, une offre spéciale early booking est lancée : pour tout séjour Vacances pour tous réservé avant le 8 mars, une remise de 5 % sera accordée. Côté Vacances passion, l’offre “Réservez tôt” allouera jusqu’à 30 % de réduction selon les dates de séjours.



Afin d'inciter les clients à se positionner, les deux marques ont choisi de prolonger l’annulation gratuite à J-30 pour toute réservation jusqu’au 31 mars.



Les hébergements et activités restent adaptés à la situation sanitaire, dans le respect des mesures de sécurité en vigueur (masques et gel à disposition, plats à emporter etc.).



La Garantie Annulation Optionnelle étendue reste quant à elle toujours disponible permettant l’annulation jusqu’au jour du départ et le remboursement en cas de confinement ou de positivité à la Covid-19.

Des nouveautés Vacances passion propose de nouvelles offres parmi lesquelles l’offre Duo permettant de bénéficier de 25 % de réduction sur les séjours d’une semaine en formule Flexipass ou location pour deux personnes selon les dates définies, ou l’offre spéciale ponts avec une nuit offerte selon, les destinations et le temps de séjours.



Côté destination, deux nouveautés font leur entée : la Tremblade située sur la presqu’île d’Arvert face à l’île d’Oléron (Charente Maritime) et la résidence Lisa Maria située à Sari-Solenzara.



Vacances pour tous propose aussi des nouveautés sur les colonies de vacances printemps / été. Une vingtaine de séjours exclusifs sont ainsi ouverts avec de nombreux thèmes insolites : Kohlo-Lanta, Cirque, Cultures urbaines, Graine de…, Ma colo au zoo de La Flèche, Bike Sensation, Sport Camp American & English, Echappées volcaniques, Vie de château etc.

