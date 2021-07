Eté en Bretagne : Histoires d’eau

Les ¾ des phares français sont… en Bretagne. La plus forte concentration au monde se trouve même autour de Brest, avec un circuit bien à eux :Grimpez au sommet du plus haut d’Europe, celui de l’: vue imprenable sur le large ! Pour être au plus près de ceux de la pleine mer (le Four, la Jument à Ouessant…), il suffit d’embarquer sur un zodiac pour une balade commentée. Phoques, grands dauphins et cormorans assurent le comité d’accueil, une faune et une flore exceptionnelles. A l’assaut des phares et des merveilles de la côte, la sortie en mer est un incontournable avec les enfants, guidée par des pros passionnés et passionnants.Le grand bleu pour écrin, cap sur le plus beau jour des vacances… ou pas loin !