Etude : Qui sont les digital nomads ?

Après un rapide tour sur le portrait robot de cette nouvelle façon de vivre sa vie professionnelle, attardons-nous sur ses études, son secteur d'activité et son salaire.



Alors qu'ils travaillent en moyenne 46 heures par semaine, les métiers sont très variés et aucun secteur ne prédomine vraiment.



Le secteur le plus représenté est logiquement celui des technologies et de l'informatique (19 %), devant les services créatifs (10 %) et... l'éducation (et formation, 9 %).



Et pour arriver dans ces domaines, les ditigal nomads ont fait des études, avec au moins une licence pour 72 % d'entre eux et un master pour 33%.



Des secteurs et des diplômes qui permettent aussi de dégager un salaire confortable.



Selon l'étude, 44% des personnes interrogées gagnent 75 000 dollars (66 250 euros) ou plus chaque année. Il ne serait qu'un sur 5 (21%) à dégager moins que 22 000 euros par an.