Eurostar lance sa plateforme dédiée aux voyages d’affaires

Pour y accéder les entreprises doivent simplement s’inscrire et créer un compte unique - dédié à toute l’organisation -, via une adresse électronique professionnelle.



Une fois inscrits, les administrateurs du compte peuvent réserver des voyages au nom de leurs collègues ou les employés peuvent gérer eux-mêmes leurs propres réservations. Un tableau de bord unique affiche toutes les réservations au même endroit.



Les entreprises inscrites sur le portail auront également accès à un contenu personnalisé ainsi qu'à des tarifs promotionnels exclusifs précise un communiqué de presse.



Les premières entreprises à s'inscrire pourront bénéficier de 400 e-Vouchers d'une valeur de 30€.*





* Cinq e-Vouchers maximum sont disponibles par entreprise. 100 e-Vouchers disponibles pour chaque marché (Royaume-Uni, France, Belgique et Pays-Bas). 25 £ pour les bons britanniques, 30 € pour la France, la Belgique et les Pays-Bas.