Eurostar : reprise importante du voyage d'affaires au premier semestre

Selon l’étude, plus d’un quart des voyageurs d’affaires ressentent le besoin de rattraper le temps perdu pendant la pandémie en prolongeant leurs voyages d’affaires, et 86 % envisagent cette approche en 2022.



Les données sur les voyages en Eurostar vont dans le même sens : 85 % des voyages d’affaires réservés en mai et juin comprennent en moyenne un séjour d’une nuit minimum.



François Le Doze explique : « Au cours des deux dernières années, nous avons tous apprécié la flexibilité du télétravail et beaucoup cherchent à protéger le temps supplémentaire pour les loisirs ou la famille que cela permet.



Pour les voyageurs d’affaires réguliers, la possibilité de prolonger les voyages d’affaires pour explorer une nouvelle destination et passer du temps avec des amis et de la famille est une priorité cette année. »



L’étude d’Eurostar confirme la tendance d'un tourisme plus durable, puisqu’un quart des personnes interrogées déclarent que leur employeur leur impose le train pour les déplacements professionnels, un chiffre qui est plus élevé pour les petites entreprises.



Eurostar a annoncé l’ajout, à partir de septembre, d’un quatrième service aller-retour sur sa ligne Londres-Amsterdam. Ce nouveau train quittera Londres à 6h16 afin de mieux répondre aux besoins du marché des affaires.