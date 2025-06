Evian : en 2026, l'Hôtel Royal accueillera de nouveau le Sommet du G7

Hotel & Restaurant Meetings France

Conde Nast Traveller Reader’s Choice Award 2025.

Témoin d’un siècle d’histoire, l’Hôtel Royal a su préserver l’âme de son bâtiment emblématique tout en le rénovant avec finesse et respect.Il compte. Et aussi,: "Les Fresques", la table étoilée du chef Patrice Vander ; et aussi le restaurant La Véranda.Son département Sport et Culture est dédié à l’. Il compteSon evian Spa flambant neuf - c'est le tout premier en Europe - vient d’être élu meilleur Spa de France parEn outre, l’hôtel est en lice pour être élu l’un des meilleurs hôtels du monde dans le classement desL'Hôtel Royal d'Evian est membre du, Ltd. (LHW) qui regroupe plus de 400 hôtels dans plus de 80 pays. LHW est la plus grande collection d'hôtels de luxe indépendants.