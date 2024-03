Evian-les-Bains : l'hôtel Royal dévoile son evian SPA

L'hôtel Royal surplombe le lac Léman et s'intègre au sein d'un parc de 19 hectares qui contribue, lui aussi, au sentiment de bien-être.Arborant fièrement ses, l'établissement doit saà son cadre rare, à l'imaginaire qu'il y distille et aussi, bien sûr, à son histoire à part. Il continue en effet d'être unŒuvre de l'architecte Hébrard, également maître d'œuvre du Casino et de l'ancienne buvette de la source Cachat, cet hôtel est une commande de 1905 de la Société des eaux minérales d'Évian qui souhaite alors réaliser le « plus bel hôtel d'Europe ».Qualifié en son temps de « plus bel hôtel du monde », il doit son appellation au roi d'Angleterre Édouard VII, pour lequel une suite a, d'emblée, été réservée.L'hôtel Royal est inauguré le 16 juin 1909. Mais, le roi meurt en 1910 sans jamais avoir visité l'appartement qui lui était attribué. Le nom « Royal » est tout de même resté à cet établissement iconique qui compteet qui a