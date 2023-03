Futuroscopie : un tourisme de réparation investit le secteur du luxe 🔑

Une dernière remarque qui confirme le problème de l’amateurisme risquant de régner dans les établissements européens. Certes, les Occidentaux sont de plus en plus nombreux (nombreuses surtout) à se former à des méthodes thérapeutiques d’inspiration asiatique (chinoise, indienne…) qui font illusion.



Mais, ces formations peu surveillées, ne garantissent aucunement la qualité des praticiens. Alors qu’en Inde, le médecin ayurvédique est formé en six ans, en France n’importe qui peut devenir du jour au lendemain un « masseur ayurvédique » et tromper sa clientèle.



Si bien que, pour pouvoir juger des capacités d’un prestataire, il convient de posséder soi-même une très grande connaissance de toutes ces disciplines et surtout une expérience. Aucun diplôme officiel, on le répète, existe. De plus, les Occidentaux, malgré de fréquents séjours de formation en Asie, ont souvent du mal à intégrer une tradition qui n’est pas ancrée dans leur culture.



On peut donc imaginer que, les programmes déployés dans certains établissements pourront laisser à désirer. Ce qui pourrait finir par poser problème et causer un préjudice à tous les nouveaux venus qui auront beau mettre en avant leur sérieux haut de gamme dans un discours étudié, n’en seront pas moins approximatifs dans leurs programmes.



… A l’heure où les Occidentaux consomment de plus en plus d’anti dépresseurs (16 millions. Étude santé 2019), ces établissements ont bien un rôle à jouer. Mais, ils doivent à leur clientèle la compétence, le sérieux, la prudence et surtout la transparence.



La santé ne peut se positionner comme un produit commercial de plus. Le bien-être non plus. On ne devient pas un spécialiste des soins de l’esprit comme on devient un spécialiste du tir à l’arc ou de la poterie !