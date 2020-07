Excelys Tours : "Notre ADN, c'est l’individuel, à qui nous offrons des expériences exclusives"

Notre agence Excelys Tours est spécialisée en premier lieu sur la clientèle FIT, étrangère mais aussi française (pour les clients les plus aisés).C’est notre ADN, l’individuel, à qui nous offrons des expériences forcément plus exclusives que des groupes constitués ou partagés… Il est vrai que l’on parle de plus en plus d’expériences, qui représentent la nouvelle tendance.Pour nous, il s’agit d’escapades privilégiées, de par les lieux visités, les rencontres, les accès, les sensations qui en résultent.Nous ne révolutionnons rien en soit, il s’agit de balades œnotouristiques, culinaires, culturelles, de séjours haut de gamme et de circuits "Best Of" régions, mais c’est l’originalité de certaines étapes, le sérieux, la construction du tour, et son accompagnement qui en font son intérêt et son succès.Il a fallu beaucoup de temps (et il en faut encore) pour bien intégrer les adresses incontournables, de charme, les timings et les accès, dénicher des hommes et femmes motivés pour accueillir au mieux les visiteurs… C’est cela qui fait la force et la richesse d’un bon réceptif.Et bien sûr, savoir ajuster quand il se doit le programme selon l’envie du client, le sur-mesure. D'autant que nous opérons dorénavant sur l’ensemble du territoire, car les visiteurs étrangers aiment qu’on leur propose du "bout en bout", d’une région à une autre… Surtout le grand arc : Paris / Bourgogne / Auvergne-Rhône-Alpes /Provence, en ce qui nous concerne.Depuis quelques années, nous avons également mis au service des entreprises, associations et clubs, notre savoir-faire, notre expérience, et notre carnet d’adresses adapté au besoin de ces groupes, car la demande sur des approches différentes et authentiques ne cesse de s’accentuer.Sur le segment des conventions et groupes d’envergure, nous pouvons nous appuyer sur nos collègues du Service Groupes Bleu Events (Excelys Tours faisant partie du groupe Bleu Voyages depuis 2012).