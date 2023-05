RSE : Bleu Voyages obtient le renouvellement de son label Positive company

il ouvre de nombreuses pistes pour poursuivre et améliorer encore la démarche RSE, notamment en travaillant sur la réduction des émissions ou encore l’intégration de la RSE dans le partage de la valeur

Ce renouvellement est une reconnaissance de nos

et nous incite à continuer nos efforts. Notre démarche a fait échos dans notre industrie et ainsi la coopérative Selectour propose désormais aux adhérents des ateliers organisés par Positive Company

avec le rachat de notre entreprise par le groupe Marietton nous espérons que tout ce travail sera poursuivi et intensifié

* Le programme de labellisation (made in France) Positive Company se déroule en deux temps sur une durée de deux à quatre mois :



- un diagnostic RSE sur le modèle de gouvernance, l’activité, l’impact environnemental, l’engagement social et l’empreinte territoriale - par le biais d’une plateforme digitale ;



- l’interrogation des trois plus importantes parties prenantes (salariés, clients et fournisseurs) à l’aide de questionnaires anonymes, dont les résultats permettent de valider le niveau de responsabilité de l’entreprise et d’obtenir le label de 1 à 3 étoiles.



La certification Positive Company est valable 3 ans avec un audit de progrès annuel.

Ce renouvellement n’a pas permis à Bleu Voyages d’atteindre la 2e étoile espérée, mais "", poursuit le Groupe.", se félicite Laurence Flatt, directrice Réseau et responsable RSE chez Bleu Voyages.Elle ajoute : "".