Expensya accompagne la mise en place du Forfait Mobilités Durables

Depuis 2021, Expensya a remarqué une hausse des dépenses liées aux mobilités douces. Plus de deux ans après la loi LOM, la tendance est à la hausse pour ce type de transports.



En janvier 2022, pour aller plus loin dans cette démarche écoresponsable, le gouvernement, a annoncé la prise en charge de tous les modes de transports motorisés personnels (trottinette électrique, gyropode, ou skateboard à moteur) dans le Forfait Mobilités Durables.



Expensya accompagne désormais " plus de 500 0000 utilisateurs dans la gestion des dépenses professionnelles " liées au FMD directement depuis sa plateforme.



Pour faciliter la gestion de cette dépense, une offre de cartes de paiement Mastercard à débit immédiat, virtuelles et physiques est proposée.