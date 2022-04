Expensya et KillBills automatisent la gestion des notes de restaurants

Expensya s'allie à KillBills pour automatiser la remontée des tickets de caisse des repas professionnels via une application lors du paiement.



Dans le cadre de son partenariat avec Expensya, la plateforme de KillBills, une fois intégrée à la solution de gestion des dépenses professionnelles, se connecte directement aux caisses des restaurants et récupère automatiquement les tickets de caisse. Avec cette intégration, lorsqu’un utilisateur paie avec la carte Expensya, il n’aura pas à ajouter son justificatif car il sera automatiquement remonté dans la plateforme.



En effet, l’utilisateur qui aura au préalable accepté les conditions d’utilisation de cette nouvelle option, reçoit simultanément au moment du paiement avec sa carte la facture dématérialisée qui sera directement dans la plateforme Expensya.



« En plus d’auto-gérer toutes les dépenses professionnelles et de proposer une comptabilité automatisée, les clients d’Expensya auront désormais la possibilité de retrouver leurs tickets de caisse directement dans leur application sans effort. Ils pourront bénéficier de cette option auprès de l’ensemble du réseau d’enseignes intégrées à KillBills qui vise à s’agrandir graduellement avec plusieurs milliers de points de vente », explique Karim Jouini, CEO d’Expensya.