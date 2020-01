FTI Voyages : nouvelle campagne de com Club FTI Privilège

Jusqu’au 28 février 2020, FTI Voyages va mettre à l'honneur "Le Club FTI Privilège". L'opération de promotion comprendra une campagne d'affichage dans plusieurs villes de France et sur Internet.



Avec un slogan « Ne vous inventez plus une vie de privilégié. Vivez-la ! », cette campagne nationale surfe sur le concept des « Mythos » sur les réseaux sociaux : l’envie d’être privilégié et de sortir du lot est tellement forte, qu’elle pousse parfois à inventer des histoires.



Ces prestations privilèges proposées dans le cadre des Clubs FTI Privilège comprennent la prise en charge entre le domicile et l’aéroport, la découverte gastronomique élargie, un massage inclus et accès illimité au spa, des excursions, des services et événements exclusifs.



Cet été les clients pourront profiter des hôtels Le Club FTI Privilège en Turquie, à Bodrum, avec Le Club FTI Privilège Bodrum Park Resort, mais aussi au Maroc à Marrakech et Agadir avec respectivement Le Club FTI Privilège les Jardins de l’Agdal et Le Club FTI Privilège Les Dunes d’Or ainsi qu’en Égypte avec Le Club FTI Privilège Sheraton Miramar Resort.