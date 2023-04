Fairjungle lève 4 millions d’euros

Le développement commercial, en investissant dans des canaux d’acquisition client et en travaillant sur des partenariats et des programmes de parrainage.



L’innovation, avec le développement de nouvelles fonctionnalités exclusives pour renforcer l’automatisation de la gestion des voyages, et l’intégration d’outils uniques de gestion bas-carbone.



L’internationalisation, avec de nouvelles cibles d’entreprises de 50 à 1000 collaborateurs, localisées dans les principaux pays européens.



Le recrutement de 30 nouveaux talents pour renforcer les compétences produit, tech et commerciales".

La levée de fonds servira à accélérer notre développement commercial, renforcer nos équipes produit et tech et nous lancer à l'international. Nous avons pour ambition de devenir la principale solution de gestion de voyages pour les PME et ETI au cours des 5 prochaines années

Après 2 millions d’euros levés en 2019, Fairjungle annonce avoir bouclé une nouvelle levée de fonds de 4 millions d’euros en Seed, auprès de Galion.exe et d’investisseurs de renom tel que Michele Attisani (ESL FACEIT), Ghassan Rachid (A&G Invest) et Bertrand Mabille (ex Managing Director CWT).Cette opération permettra à l'entreprise de poursuivre son développement sur 4 axes stratégiques, indique un communiqué de presse." a ajouté, CEO chez Fairjungle.