Fidélité : Brussels Airlines met fin à Loop

Dans le but de simplifier son programme de fidélité, Brussels Airlines a décidé de ne proposer à ses clients qu'un seul programme : Miles & More, le programme du groupe Lufthansa. En conséquence, le programme LOOP, lancé en 2015, ne sera plus proposé à partir du 1er février 2020.



Les membres LOOP peuvent toutefois utiliser leurs points pendant une période de 12 mois, jusqu'au 31 janvier 2021.



"Cela fait plus de quatre ans que Brussels Airlines a lancé LOOP, conçu pour les clients qui voyagent régulièrement mais qui ne prennent pas suffisamment l'avion pour bénéficier des avantages" explique un communiqué qui précise que " de nombreux membres LOOP sont également affiliés à Miles & More".