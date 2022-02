Fleurance et sa chocolaterie bio et équitable ouverte à la visite gourmande

« Souvent les gens ne savent pas d'où vient le café ou le chocolat qu'ils achètent. C'est souvent des mélanges. Ici, on revient à des origines pures, on veut faire découvrir aux consommateurs le vrai goût des produits »

On a décidé d'ouvrir ce site de visite pour avoir le temps de convaincre les gens qui vont venir sur l'importance de la nourriture bio, l'importance de payer un prix plus juste, de faire du commerce équitable et donc d'acheter un cacao à des conditions plus juste, plus décentes, de façon à pérenniser la filière

, justifie le directeur de l’usine, Rémi Roux.. »Le financement de l’usine a été facilité par l’intervention de la Banque des Territoires. C’est cette même institution qui a porté la plateforme Alentour sur les fonds baptismaux, une plateforme qui favorise la commercialisation via les hébergeurs des activités touristiques locales.