Formations, réunions : BGE PaRIF accompagne TPE et commerçants indépendants pendant la crise

BGE PaRIF, association francilienne d'aide à la création d'entreprise qui accompagne chaque année près de 8 000 entrepreneurs, s'adapte pour accompagnerDes programmes d’accompagnement et des formations s’adressent ainsi à tous les entrepreneurs, les porteurs de projets (en vue d’entreprendre) et les dirigeants de TPE/PME,Ils seront orientés pour répondre aux interrogations des entrepreneurs avant et après création : Comment adapter son projet, son modèle économique à la crise ? Quelles aides mobiliser ? Comment gérer sa trésorerie ? Quels nouveaux outils digitaux mettre en place ?Pour consulter l'agenda et s'inscrire aux réunions d'information, rendez-vous sur : https://www.bge-parif.com/agenda/