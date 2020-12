France à vélo Spécialisé en circuits et séjours à vélo en Bourgogne, en France et ailleurs

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

FRANCE A VELO, basé en Bourgogne, opère en tant qu’agence réceptive et agence de voyage à vélo dans toute la France. En plus des circuits guidés en groupe à travers la France mais aussi dans le monde entier, les voyages en individuel sont très appréciés par nos clients. Des hôtels de charme, une cuisine délicieuse et un itinéraire pensé dans les moindres détails, le tout accompagné d’années d’expérience, sont garants d’un voyage réussi.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 21 Décembre 2020

Dénomination :

France à vélo



Date de création :

2003



Garantie :

GROUPAMA



Immatriculation :

Atout France 089130001



Christiane Trégouët a associé son métier du tourisme à sa passion du cyclisme et a fondé l’agence FRANCE A VELO en 2003. Peu à peu l’équipe s’est enrichie d’amoureux du vélo et de spécialistes du tourisme Ce qui a commencé en Bourgogne s’est développé au fil des années dans toute la France.



FRANCE A VELO organise votre voyage de rêve de manière personnalisée. Forts de notre expérience, nous adaptons votre voyage selon vos souhaits. Que ce soit en famille, en couple, avec des amis ou entre collègues, vos souhaits sont pris en compte et nous vous proposons des voyages à vélo individuels ou guidés conçus spécialement pour vous.



Que diriez-vous d’un mélange parfait entre culture, nature et mouvement ? A vélo, nous vous inviterons à découvrir les plus beaux paysages de la région. A midi vous attend un merveilleux pique-nique avec des spécialités régionales. Le soir venu, vous dégusterez des dîners composés de 4 plats, imprégnés de la diversité de la gastronomie française. Le patrimoine historique et culturel est ici apprécié à taille humaine au sein de petits groupes n’excédant pas 16 personnes, ce qui permet de revivre l’histoire de France dans toute sa splendeur.

Parcourez les routes de la Bourgogne à votre rythme à vélo afin de traverser de magnifiques paysages divers et variés. Les itinéraires sont décrits d’une manière très précise, sous forme de road book et avec des traces GPS fournies par notre agence.



Que ce soit de manière sportive à vélo de route, détendu à vélo électrique ou à VTC, entre amis ou en famille, avec vos enfants, nous avons le voyage approprié pour vous.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Eco-responsable

Luxe

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

VTC

Aventure

Culture et patrimoine

Gastronomie

Œnologie

Randonnée

Vélo





Séjours Bourgogne nord et Chablis en 4 jours version Deluxe

La Bourgogne a beaucoup à offrir avec ses monuments historiques, ses trésors artistiques, de magnifiques paysages et une cuisine qui ravit les gourmets. Le plaisir de faire du vélo en longeant des prairies, des paysages fluviaux, la visite de villages pittoresques et les nombreux témoins du passé – c’est la Bourgogne. Les pistes cyclables vous guident sur de petites routes secondaires, à travers les vignes et le long du Canal du Nivernais. Un voyage à vélo, on ne peut plus idyllique !

→ En savoir plus La Bourgogne a beaucoup à offrir avec ses monuments historiques, ses trésors artistiques, de magnifiques paysages et une cuisine qui ravit les gourmets. Le plaisir de faire du vélo en longeant des prairies, des paysages fluviaux, la visite de villages pittoresques et les nombreux témoins du passé – c’est la Bourgogne. Les pistes cyclables vous guident sur de petites routes secondaires, à travers les vignes et le long du Canal du Nivernais. Un voyage à vélo, on ne peut plus idyllique !

Séjours Bourgogne nord 8 jours en famille

La Puisaye est une région de France qui appartient à la Bourgogne. Avec la richesse de ses châteaux, ses lacs, ses canaux et ses fermes, la Puisaye offre le cadre idéal pour des vacances à vélo en famille. Chaque jour est riche en activités : le château médiéval de Guédelon, les parcs naturels, le Lac du Bourdon, Le Parc aventure du Bois de la Folie, la balade en bord de Loire…

→ En savoir plus La Puisaye est une région de France qui appartient à la Bourgogne. Avec la richesse de ses châteaux, ses lacs, ses canaux et ses fermes, la Puisaye offre le cadre idéal pour des vacances à vélo en famille. Chaque jour est riche en activités : le château médiéval de Guédelon, les parcs naturels, le Lac du Bourdon, Le Parc aventure du Bois de la Folie, la balade en bord de Loire…

Séjour Bourgogne 7 jours le long des canaux

A vélo le long des canaux de Bourgogne et du Nivernais, c’est un pur bonheur : vous cheminez sur les chemins de halage ou les petites routes parallèles. Une région délicieuse à découvrir avec ses vignobles, les méandres de ses rivières, la richesse de son patrimoine artistique et historique ancestral, ses paysages à lire comme un livre, son art culinaire à vous titiller les papilles…Tout est réuni pour un séjour mémorable à bicyclette… et pour couronner le tout la possibilité de visiter deux sites classés par l’UNESCO !

→ En savoir plus A vélo le long des canaux de Bourgogne et du Nivernais, c’est un pur bonheur : vous cheminez sur les chemins de halage ou les petites routes parallèles. Une région délicieuse à découvrir avec ses vignobles, les méandres de ses rivières, la richesse de son patrimoine artistique et historique ancestral, ses paysages à lire comme un livre, son art culinaire à vous titiller les papilles…Tout est réuni pour un séjour mémorable à bicyclette… et pour couronner le tout la possibilité de visiter deux sites classés par l’UNESCO !



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du Lundi au Samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Espagnol



Vos contacts :





Christiane TRÉGOUËT

contact.fav@orange.fr

Mobile : +33 (0)6 76 96 59 64





FRANCE A VELO

74 Grande Rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

contact.fav@orange.fr

Tel : +33 (0)3 86 42 35 96



Agence Auxerre - France à vélo

7 rue de l’horloge - 89000 Auxerre

contact.fav@orange.fr

Mobile : +33 (0)6 76 96 59 64

Tel : +33 (0)3 86 42 35 96



Site web : www.franceavelo.com



09h à 19hDu Lundi au SamediFrançais - Anglais - Allemand - EspagnolChristiane TRÉGOUËTMobile : +33 (0)6 76 96 59 64FRANCE A VELO74 Grande Rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHETel : +33 (0)3 86 42 35 96Agence Auxerre - France à vélo7 rue de l’horloge - 89000 AuxerreMobile : +33 (0)6 76 96 59 64Tel : +33 (0)3 86 42 35 96

Lu 218 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Active Tours Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains